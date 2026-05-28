Napoli Allegri il nuovo allenatore: i dettagli del contratto

Il Napoli ha il nuovo allenatore, è Max Allegri: i dettagli del contratto del livornese che sarà il post Conte per una successione già vista alla Juve

Con un colpo di scena degno del miglior copione di Hollywood – ed in questo De Laurentiis è maestro – il Napoli ha chiuso con Max Allegri. Una decisione repentina, rapida, che ha spiazzato tutti. Martedì l’incontro con Italiano a Roma, il siciliano che oggi ha incontrato a Casteldebole il Bologna per chiudere con i felsinei ma era ormai troppo tardi.

De Laurentiis ieri aveva già cambiato idea, decidendo di virare su Allegri, esonerato dal Milan. Il motivo? Sembra che ADL si sia spazientito al rifiuto dell’entourage di Italiano di redigere una bozza di contratto; una volontà di aspettare il Bologna che non è piaciuta al patron, certo peraltro che Saputo l’avrebbe liberato.

Una ricostruzione che fa fede ampiamente con il personaggio di De Laurentiis che avrebbe voluto chiudere in fretta la faccenda del tecnico. Eppure con Italiano l’incontro era andato più che bene; dal 4-3-3 alla volontà di rilanciare Beukema, Lang e Lucca fino al bel gioco tanto caro ad ADL.

Allegri supera Italiano: vittoria di Manna

Ed invece Allegri ha sorpassato Italiano nella giornata di ieri ed oggi si è consumata la chiusura dell’accordo. Max ha accettato ogni condizione dettata dal Napoli: accordo biennale a circa cinque milioni di euro di ingaggio e chissà che i due non abbiano già parlato di tattica e schemi, con una difesa a quattro che potrebbe essere una sorta di conditio sine qua non.

“Io toglierei la notizia… (ride, ndr) Sono qua per parlare di Galeone, non per parlare di altre cose. Sono qua e mi voglio godere la giornata, poi tornerò a casa” queste le parole di Allegri a Pescara, al memorial per Galeone. Parole di rito per Max che sa di avere in mano il contratto con il Napoli.

Allegri è anche una vittoria del ds Manna, uno degli sponsor principali del livornese, con De Laurentiis che si è anche convinto a mollare Italiano. Il patron ha quindi deciso di rinviare il momento del mantenimento della promessa ad Italiano. “Un giorno allenerai il Napoli” gli disse ai tempi in cui il siciliano guidava lo Spezia. Chissà se e quando accadrà.