Napoli, Italiano lascia il Bologna: il comunicato UFFICIALE

Vincenzo Italiano ed il Bologna si sono detti addio: l’incontro tra le parti ha sancito la rescissione consensuale, il comunicato

Il Bologna e Vincenzo Italiano si sono detti addio. Era il giorno dell’incontro ufficiale tra le due parti e c’è stata la risoluzione del contratto come comunicato ufficialmente dal club felsineo.

Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto.

Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura.

La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025.

A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Di fatto il primo passo per vestire di azzurro Napoli Vincenzo Italiano che a questo punto può raggiungere l’accordo con il club del patron De Laurentiis.