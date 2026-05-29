Vlahovic Napoli perché è possibile (ma solo a determinate condizioni)

Dusan Vlahovic al Napoli a completare un tridente con Hojlund e De Bruyne: perché l’affare potrebbe andare in porto

Immaginate Kevin De Bruyne alle spalle di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic magari in un ipotetico 4-3-1-2. Bello, no? Un tridente che solo pochi altri club al mondo potrebbero vantare, per un mix letale di qualità e talento da lasciare a bocca aperta. Probabilmente anche Max Allegri ci sta pensando, forse con un po’ di acquolina alla bocca.

D’altronde De Bruyne non si discute di certo, Hojlund l’avrebbe voluto già al Milan l’estate scorsa e Vlahovic è un suo pallino fin dall’esperienza comune alla Juventus. Ed il livornese, con due su tre già a disposizione, proverà a completare il tridente e fare en plein.

Ma è possibile? Il bomber serbo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ed al momento, nonostante Spalletti si stia muovendo e spingendo, l’accordo per il prolungamento non è stato ancora trovato. Da qui la possibilità concreta del Napoli di inserirsi nella trattativa e fare un colpo basso alla Juve.

L’affare potrebbe anche andare in porto ma solo a determinate condizioni. I 12 milioni attualmente percepiti sono fuori portata per un club che ha deciso di abbassare il monte ingaggi; otto, però, sarebbero una cifra raggiungibile dal Napoli considerato come Lukaku sia in uscita.

Ecco, se Vlahovic dovesse arrivare a miti pretese, chiedendo una cifra tra i sette e gli otto milioni, l’affare potrebbe davvero andare in porto. D’altronde un centravanti il Napoli dovrà prenderlo e per Vlahovic risparmierebbe il costo del cartellino.