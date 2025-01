Calciomercato: Chiesa via dal Liverpool, svolta col maxi scambio

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Federico Chiesa può seriamente salutare il Liverpool, dopo mesi di voci a riguardo, e la svolta da questo punto di vista è rappresentata dal maxi scambio. Si tratta di un qualcosa che cambia gli orizzonti ed anche i piani dei Reds. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto di un calciatore che, quando gli infortuni gli danno tregua, rappresenta ad oggi il giocatore italiano di maggior fantasia. L’uomo che maggiormente è in grado di incidere sulle partite dal punto di vista offensivo. Senza “se” e senza “ma”. Il problema principale, però, è rappresentato proprio dalle sue condizioni fisiche troppo altalenanti.

Anche al Liverpool la sua parentesi è stata piena di difficoltà e di complicazioni di varia natura. Solo nell’ultimo periodo è riuscito a trovare un po’ di continuità ed anche spazio. Tornando anche a respirare l’aria della UEFA Champions League. In tal senso, però, adesso per Federico Chiesa arriva una svolta non di poco conto. Può salutare già i Reds con il maxi scambio.

L’ex Juventus può già dire addio al Liverpool

La concorrenza al Liverpool è tale che è difficile immaginare che possa mai trovare la continuità di cui ha bisogno per esprimersi al meglio delle sue possibilità. Anche il Napoli, come è noto, è stato più volte accostato a Federico Chiesa, pur tuttavia senza mai riuscire, né in estate né (almeno per il momento) a gennaio, a trovare la quadra.

Adesso, come raccontato da TeamTALK, arriva una svolta nel suo futuro. A quanto pare, infatti, il Liverpool deve fare i conti con la volontà di Salah di cambiare aria e per sostituirlo il primo nome della lista sarebbe il talento purissimo della Real Sociedad Kubo. Per abbassare le pretese degli spagnoli è pronta la classica offerta da capogiro.

Chiesa via dal Liverpool con il maxi scambio: le ultime notizie

A quanto pare, infatti, pur di assicurarsi le prestazioni di Kubo il Liverpool è pronto a mettere sul piatto della trattativa 50 milioni di euro ed il cartellino di Federico Chiesa, che potrebbe dunque vedere nel suo futuro la penisola iberica. Da vedere, ovviamente, se lui sarà disposto ad accettare la Real Sociedad o se preferirà dar priorità alla Serie A.