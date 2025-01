Napoli, beffa Manna: nuovo difensore dalla Premier

Il Napoli è pronto a chiudere il nuovo difensore per Antonio Conte. Un momento decisivo per arrivare fino in fondo in Serie A: urgono rinforzi

Come svelato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, Okoli è sempre più vicino al Parma. Il Napoli ha rifiutato la proposta del suo agente, ma l’ex difensore dell’Atalanta è pronto a volare nuovamente in Serie A dopo l’esperienza in Premier League al Leicester. Un colpo importante per Pecchia che cercherà di raggiungere il prima possibile la salvezza con i ducali.

Il Napoli dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato per puntellare la retroguardia azzurra. Saranno ore decisive per ambire a grandi palcoscenici: il ds Manna è pronto a chiudere nuovi affari negli ultimi giorni di gennaio. Ecco l’intreccio decisivo con la Fiorentina per arrivare a Pongracic o Comuzzo, accostato nelle ultime ore agli azzurri.

Antonio Conte vorrebbe subito avere a disposizione nuovi innesti di qualità in difesa e in attacco: le prossime ore saranno decisive per chiudere le numerose trattative avviate dal ds azzurro. Ora il Napoli vuole ambire a trionfare subito alla prima stagione dell’allenatore azzurro, ma il duello con l’Inter sarà ricco di imprevisti. Okoli vuole rilanciarsi subito in Serie A sposando il progetto del Parma: una nuova destinazione per l’ex Atalanta che è pronto a fare subito le valigie. Negli ultimi giorni è stato anche offerto al Napoli.