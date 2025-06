Napoli, colpo a parametro zero: c’è la svolta, sta per firmare

Il Napoli sta seriamente lavorando ad un colpo a parametro zero ed ora arriva un importante colpo di scena. C’è la svolta in questo affare, dal momento che il giocatore in questione sta per firmare. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Come è noto, sono tanti i profili sui quali Giovanni Manna si sta muovendo con vivo interesse, nella assoluta consapevolezza del fatto che questa necessita di tanti innesti. E’ cambiata, con l’arrivo di Antonio Conte in panchina, anche la filosofia societaria da questo punto di vista. Rispetto al passato, infatti, i colpi a parametro zero sono diventati molto meno una rarità. Ed in generale si punta anche su profili di grande esperienza. Kevin De Bruyne, da questo punto di vista, rappresenta l’emblema del discorso fatto fino a questo momento.

Dopo Marianucci ed il belga, però, non c’è nessuna volontà di fermarsi ed anzi si sta continuando a lavorare con grande impegno. In tal senso, pare seriamente che il Napoli stia seguendo con vivo interesse anche un altro profilo da poter prendere a parametro zero. Arriva, da questo punto di vista, una svolta significativa, dal momento che il calciatore in questione, che tra 15 giorni sarà libero da ogni vincolo, è pronto anche già a firmare. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, colpo a parametro zero: le ultime notizie

Stanno diventando sempre più frequenti i colpi a parametro zero, dal momento che in molti casi si rivelano essere dei discreti affari. In tal senso, arriva una svolta importante e significativa per un profilo che il Napoli ha a lungo inseguito. Stando a quanto raccontato da Gazetablic.com, infatti, Ardian Ismajli, roccioso difensore albanese che tra 15 giorni sarà svincolato dall’Empoli, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Besiktas, dicendo dunque addio alla Serie A.

A quanto si legge, il Napoli lo ha seguito con enorme attenzione, ma a quanto pare l’affondo dei turchi è stato più tempestivo ed ora pare che tutto sia definito da questo punto di vista. Si aspetta l’ufficialità, con Ismajli che si riabbraccerà dunque con un altro suo compagno in Nazionale albanese, vale a dire Milot Rashica, anche lui in passato finito nel mirino degli azzurri. Adesso per l’ormai ex Empoli è tempo di partire per una nuova avventura e ad attenderlo c’è la SuperLig turca.