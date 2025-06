Napoli, affare a centrocampo: scambio con il Genoa

Un nuovo intreccio in casa Napoli per lo scambio suggestivo con il club ligure. Il ds Manna è pronto ad accontentare Conte: conosciamo i dettagli del futuro affare a centrocampo

Il Napoli è al lavoro per strutturare la rosa del futuro. Il direttore sportivo del Napoli ha già le idee chiare dopo i tanti profili monitorati nelle ultime settimane: ecco la nuova mossa a centrocampo, spunta lo scambio con il Genoa.

Saranno giorni interessanti in casa azzurra per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Una nuova mossa a sorpresa per accontentare l’allenatore del Napoli che ha ottenuto già garanzie sul fronte calciomercato con l’arrivo di Kevin De Bruyne. Il ds Manna vorrebbe continuare così a monitorare talenti di spessore in vista della prossima stagione: spunta il nuovo scambio con il Genoa, ecco la chiave vincente per la riuscita dell’affare.

Calciomercato Napoli, nuovo intreccio con il Genoa: il doppio affare

La dirigenza partenopea ha intenzione di consegnare già tutta la rosa ad Antonio Conte in vista del ritiro in Trentino ad inizio luglio. Il ds Manna vorrebbe così mettere a segno un nuovo affare a centrocampo in caso di addio di Anguissa: ecco l’alternativa a Musah.

Come svelato dal giornalista Luca Cerchione, il ds Manna starebbe pensando anche a Fabio Maretti per rinforzare il centrocampo azzurro. L’ex Juventus, ora al Genoa, è pronto a vestire la maglia del Napoli: è l’alternativa numero uno se non dovesse arrivare Musah dal Milan. Un nuovo scambio con il Grifone che ha messo nel mirino Giovanni Simeone per un ritorno gradito in Liguria. Il presidente De Laurentiis vorrebbe allestire una rosa competitiva su più fronti per regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte.

Miretti è tornato a brillare con la maglia del Genoa grazie alla gestione di Vieira che l’ha messo al centro del progetto. L’ex bianconero ha segnato anche diversi gol importanti per contribuire alla salvezza della squadra ligure. Novità interessanti per innalzare il tasso tecnico del Napoli soprattutto nella zona centrale di campo: saranno ore decisive per arrivare alla fumata bianca.

Un momento decisivo per annunciare così i nuovi colpi di spessore in ivsta della prossima stagione: Fabio Miretti vorrebbe tornare ad essere protagonista in Champions League. Ormai ci siamo per una nuova svolta in ottica futura con lo scambio con il Genoa: Simeone dirà addio in estate con le valigie già pronte dopo il secondo Scudetto vinto.