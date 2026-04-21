Lukaku torna in Belgio, ma è una tregua “armata”: gli scenari per il futuro

Un passaggio rapido, senza incontri e con tanti segnali. Lukaku torna e riparte, ma la storia sembra già cambiata.

Aspettando l’ormai attesissimo incontro fra Conte e De Laurentiis, ce n’è stato un altro, altrettanto atteso, che ha avuto luogo a Castel Volturno. Una toccata e fuga per Romelu Lukaku, atterrato a Capodichino nella serata dell’altro ieri e subito ripartito nel pomeriggio di ieri con un jet privato alla volta di Bruxelles, stavolta con l’ok del Napoli.

Un ok comunque per niente entusiasta. La situazione resta incandescente, anche se le posizioni, rispetto alla rabbia iniziale, sembrano essersi un po’ ammorbidite. Lukaku potrebbe essere nuovamente arruolabile fra un paio di settimane, ma che poi il Napoli e Conte lo arruolino davvero è tutto da vedere. Il dubbio resta.

Un indizio, in questo senso, è arrivato proprio nelle ore del suo passaggio a Castel Volturno. Lukaku non ha incontrato né i compagni di squadra nello spogliatoio, né Antonio Conte. Un dettaglio che, in un momento così, pesa più di tante parole. Segnale che non passa inosservato.

Nel frattempo si torna a pensare al campionato e a una qualificazione in Champions da blindare quanto prima. Venerdì sera c’è Napoli-Cremonese, poi Como-Napoli che potrebbe essere il tassello decisivo per la matematica, o quasi. Obiettivo Champions da chiudere senza complicazioni.

Nel mezzo di queste due sfide, con tutta probabilità, ci sarà anche l’altro incontro atteso: quello tra De Laurentiis e Conte. Si proverà a pianificare la prossima stagione, con l’ipotesi Nazionale sullo sfondo. Ma, a prescindere dal sogno di tornare ct, non si esclude che, come spesso ha detto l’allenatore, se le rispettive posizioni non dovessero coincidere ci si accorderà per separarsi a fine stagione. Scenari aperti anche in panchina.

Il futuro è già orientato

Per Lukaku, intanto, il discorso sembra già avviato. Napoli e giocatore stanno pianificando una possibile separazione in estate, al di là degli incontri e dei chiarimenti di questi giorni. Ipotesi concreta, sempre più presente.

Il nodo resta quello economico. Lukaku ha ancora un anno di contratto, fino al 2027, con un ingaggio che supera gli 8 milioni netti a stagione. Una cifra importante, che rende necessario trovare un incastro giusto sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Operazione complessa da costruire.

Il mercato, come sempre, offrirà le sue opportunità quando si creeranno le condizioni. Ma la sensazione è che il Napoli abbia già fatto la sua scelta: trovare una soluzione per Lukaku e poi intervenire su altri profili per completare l’attacco. Priorità già definite.

Al di là della tregua apparente, resta una realtà difficile da ignorare. Quello che fino a poco tempo fa era uno dei sodalizi più solidi tra allenatore e centravanti oggi appare incrinato. E il passaggio veloce di questi giorni non ha cambiato la sostanza. Equilibrio rotto, almeno per ora.