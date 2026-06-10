Napoli, il richiamo del Maradona accende un talento: c’è una pista che intriga Allegri

Il Napoli punta con decisione sul grande talento internazionale: il richiamo del Maradona pone in vantaggio gli azzurri, Allegri sorride

Cosa spinge un giovane calciatore a immaginare il proprio futuro a migliaia di chilometri da casa? A volte non è soltanto una questione economica o di carriera. Ci sono stadi che rappresentano qualcosa di più, luoghi che evocano emozioni, storia e leggende. E quando si parla di Napoli, il pensiero corre inevitabilmente a Diego Armando Maradona, al legame indissolubile tra una città e il più grande numero dieci della storia.

In queste settimane il calciomercato Napoli si sta muovendo su più fronti. La dirigenza azzurra, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, continua a valutare profili che possano aumentare la qualità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Alcune operazioni sembrano più vicine, altre restano semplici idee da approfondire. Eppure, tra i tanti nomi accostati al club partenopeo, ce n’è uno che continua a tornare con una certa insistenza.

Non è ancora il momento delle certezze. Le trattative di mercato vivono spesso di accelerazioni improvvise e frenate inattese. Ma quando un giocatore manifesta apertamente il desiderio di vestire una maglia prestigiosa, il quadro può cambiare rapidamente. Per questo motivo, nelle stanze di Castel Volturno si continua a monitorare con attenzione una situazione che potrebbe regalare sviluppi interessanti nelle prossime settimane.

Zeballos e il sogno di giocare nel tempio di Maradona

Il nome che continua a stuzzicare la fantasia dei tifosi è quello di Exequiel Zeballos, talento del Boca Juniors e profilo particolarmente apprezzato dagli osservatori azzurri. L’attaccante argentino rappresenta una delle giovani promesse più interessanti del calcio sudamericano e avrebbe accolto con entusiasmo la possibilità di trasferirsi in Italia.

A rendere speciale questa eventuale destinazione non sarebbe soltanto la prospettiva di giocare in Serie A. Per Zeballos, infatti, il fascino del Maradona avrebbe un peso enorme. Cresciuto nel Paese che ha dato i natali al Pibe de Oro, il classe 2002 vedrebbe nel Napoli una sfida romantica oltre che professionale.

Le sue caratteristiche tecniche sembrano sposarsi perfettamente con il calcio moderno. Velocità, dribbling, capacità di creare superiorità numerica e quella fantasia tipicamente argentina che spesso accende le partite più bloccate. Qualità che non sono passate inosservate agli uomini mercato del Napoli e che potrebbero rappresentare un valore aggiunto per il nuovo progetto tecnico.

Juanlu resta sullo sfondo, ma il Napoli prepara le prossime mosse

Parallelamente continua il lavoro su Juanlu Sanchez. Il laterale del Siviglia è un profilo seguito ormai da tempo e il suo nome è tornato prepotentemente d’attualità dopo i contatti già avviati nelle scorse finestre di mercato. La concorrenza internazionale e le difficoltà riscontrate su altri obiettivi hanno riportato il giocatore spagnolo tra le priorità della società.

La sensazione è che il Napoli stia costruendo una strategia molto precisa. Da una parte giocatori già pronti per il calcio europeo, dall’altra giovani di talento capaci di crescere all’interno del progetto. È una linea che riflette la volontà del club di mantenere alta la competitività senza perdere di vista la sostenibilità economica.

In questo contesto, il profilo di Zeballos continua ad avere un fascino particolare. Perché oltre alle qualità tecniche c’è una motivazione che spesso fa la differenza: la voglia autentica di arrivare. E quando un giocatore sogna di esibirsi sotto gli occhi di un pubblico passionale come quello napoletano, il peso della maglia diventa un’opportunità anziché una pressione.

Le prossime settimane diranno se questa suggestione potrà trasformarsi in qualcosa di concreto. Intanto, tra Castel Volturno e Buenos Aires, continua a viaggiare una storia fatta di ambizioni, talento e di un richiamo che per molti argentini conserva ancora oggi un significato speciale: quello dello stadio che porta il nome di Maradona.