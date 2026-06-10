Napoli, la rivoluzione silenziosa di Allegri: tra ritorni inattesi e scelte che pesano

Max Allegri è pronto alla rivoluzione con il suo Napoli: una squadra intera in lista di sbarco, la situazione in casa azzurra

C’è una domanda che in queste settimane accompagna ogni discussione sul futuro del Napoli: quanto cambierà davvero la squadra campione d’Italia? Perché al di là dei nomi che animano il calciomercato Napoli, esiste una questione ancora più profonda che riguarda la struttura stessa della rosa. Una squadra costruita per vincere subito, ricca di esperienza e personalità, ma che oggi deve confrontarsi con nuove esigenze tecniche ed economiche.

Mentre l’attenzione dei tifosi si concentra sugli acquisti e sulle trattative in corso, dietro le quinte Massimiliano Allegri sta lavorando su un dossier altrettanto importante. Non si tratta soltanto di scegliere chi arriverà a Castel Volturno, ma soprattutto di capire chi resterà e quale sarà il ruolo dei tanti giocatori che rientrano dai prestiti. Una situazione che potrebbe modificare profondamente gli equilibri della rosa azzurra e che rappresenta uno dei primi grandi test per il nuovo allenatore.

Allegri osserva tutti: dai nuovi acquisti ai rientri dai prestiti

La sensazione è che il tecnico livornese voglia partire senza pregiudizi. Alcuni profili considerati marginali negli ultimi mesi potrebbero infatti trovare una nuova opportunità. I riflettori sono puntati soprattutto su Lorenzo Lucca e Noa Lang, due giocatori sui quali il club ha investito cifre importanti e che adesso attendono il giudizio definitivo dell’allenatore.

Accanto a loro ci sono anche Luca Marianucci e Rafa Marin, elementi giovani e con margini di crescita interessanti. Ma il lavoro più complesso riguarda probabilmente il gruppo dei calciatori che rientrano dalle varie esperienze in prestito. Nomi come Cajuste e Lindstrom torneranno a disposizione e dovranno essere valutati attentamente. Allegri, da questo punto di vista, ha sempre dimostrato di saper valorizzare giocatori che sembravano fuori dal progetto. Per questo motivo nessuna decisione verrà presa in maniera affrettata.

Monte ingaggi, De Bruyne e Lukaku: il nodo più delicato

Se da una parte c’è la necessità di costruire una squadra competitiva, dall’altra il Napoli deve affrontare una questione economica non secondaria. L’obiettivo fissato dalla società è chiaro: abbassare il monte ingaggi e ringiovanire l’organico. Due missioni che, però, spesso finiscono per entrare in conflitto tra loro.

I giocatori più esperti sono infatti anche quelli che percepiscono gli stipendi più elevati. In questo contesto emergono soprattutto i nomi di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, che insieme rappresentano una voce importante nel bilancio del club. La situazione dei due, tuttavia, è differente. Lukaku arriva da mesi particolarmente movimentati e il club dovrà valutare attentamente ogni scenario. Per De Bruyne, invece, il discorso appare più lineare: nonostante l’infortunio che ne ha limitato il rendimento, il belga viene considerato da Allegri una delle colonne del nuovo progetto tecnico.

La prossima estate potrebbe quindi trasformarsi in un enorme esercizio di equilibrio. Da una parte la necessità di mantenere alta la competitività della squadra, dall’altra l’esigenza di costruire un Napoli più sostenibile e proiettato verso il futuro. E forse è proprio qui che si giocherà la sfida più importante di Allegri: trovare il punto d’incontro tra esperienza e rinnovamento. Una partita che non si vincerà sul campo, ma che potrebbe determinare il destino degli azzurri per molte stagioni a venire.