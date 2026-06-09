Napoli Gila, Allegri vuole il centrale ma c’è un problema: la situazione

Napoli, dietro il muro per Gila c’è una sfida che può cambiare il mercato. Il difensore è considerato una priorità per Allegri ma c’è un problema

Cosa succede quando una trattativa sembra bloccata ancora prima di entrare nel vivo? È una domanda che in queste ore si stanno ponendo molti tifosi azzurri. Perché il mercato, si sa, raramente segue una linea retta. Ci sono operazioni che nascono all’improvviso e si chiudono nel giro di pochi giorni, mentre altre restano sospese per settimane, alimentando indiscrezioni, strategie e attese.

In casa Napoli, uno dei nomi che continua a tornare con insistenza è quello di Mario Gila. Non si tratta di una suggestione dell’ultima ora, ma di un profilo che la dirigenza segue con attenzione da tempo. Il centrale spagnolo ha dimostrato di possedere qualità importanti nel corso delle ultime stagioni e rappresenta perfettamente l’identikit del giocatore che il club partenopeo sta cercando: giovane, affidabile e con ampi margini di crescita.

Eppure, almeno per il momento, la strada appare in salita. Le parole riportate da Massimo Ugolini a Sky Sport raccontano di una situazione molto chiara: la Lazio non sembra intenzionata a trattare. Un atteggiamento fermo che, inevitabilmente, costringe il Napoli a osservare l’evoluzione degli eventi senza affondare il colpo. Ma nel calcio, soprattutto durante l’estate, gli scenari possono cambiare molto rapidamente.

Perché il Napoli considera Gila un obiettivo strategico

Il gradimento per Mario Gila nasce da motivazioni tecniche e progettuali. Il direttore sportivo Giovanni Manna apprezza da tempo il difensore spagnolo, mentre anche Massimiliano Allegri avrebbe dato il proprio assenso a un eventuale investimento. Non è soltanto una questione di presente, ma soprattutto di futuro.

Il Napoli sta infatti lavorando a un progressivo ringiovanimento della rosa. La linea dettata dal presidente Aurelio De Laurentiis punta a costruire una squadra competitiva ma sostenibile, con ingaggi più contenuti e giocatori capaci di aumentare il proprio valore nel tempo. In questo contesto, Gila rappresenta una soluzione ideale.

Certo, il reparto arretrato azzurro può già contare sulla presenza di un leader come Amir Rrahmani, ma avere un’alternativa di livello internazionale consentirebbe ad Allegri di gestire meglio le rotazioni e affrontare una stagione che si preannuncia particolarmente intensa tra campionato, coppe e impegni europei.

Il muro della Lazio e gli scenari che possono cambiare tutto

Il vero ostacolo resta però la posizione del presidente Claudio Lotito. Il contratto di Gila scade nel 2027 e la società biancoceleste non avverte alcuna urgenza di cedere il giocatore. Anzi, l’obiettivo sembra essere quello di trattenerlo come punto fermo della difesa anche nelle prossime stagioni.

Tuttavia, il mercato insegna che le situazioni apparentemente immutabili possono trasformarsi in poche settimane. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, dall’eventuale proposta economica del Napoli e dalle dinamiche che si svilupperanno nelle prossime settimane. Un’offerta importante potrebbe riaprire il dialogo, così come una presa di posizione del difensore potrebbe modificare gli equilibri.

Per ora il club azzurro resta alla finestra, consapevole che forzare i tempi sarebbe controproducente. Ma il fatto che il nome di Gila continui a circolare con insistenza racconta di un interesse concreto e mai tramontato.

Il mercato estivo è appena entrato nella sua fase più delicata e spesso le operazioni più complicate sono quelle che regalano le sorprese maggiori. La domanda che accompagna i tifosi del Napoli è semplice: il muro della Lazio resisterà fino alla fine oppure dietro questa apparente chiusura si nasconde ancora uno spiraglio destinato ad aprirsi nel momento meno atteso?