Kevin De Bruyne, quale futuro? Su una cosa sembrano non esserci più dubbi

Le parole non lasciano spazio a interpretazioni. Tra campo e sensazioni personali, il futuro prende forma in modo sempre più chiaro.

“Ho ancora un contratto e a Napoli sto davvero bene”. Basta questa frase per orientare tutto il discorso. Perché mentre intorno si costruiscono scenari, ipotesi e incastri legati anche al futuro della panchina, Kevin De Bruyne sembra già aver scelto la sua direzione. Ed è una freccia verso il basso, un po’ come a dire “io resto qui”.

La conferma arriva anche da La Gazzetta dello Sport, che non lascia spazio a grandi interpretazioni: il belga resterà almeno un’altra stagione, a prescindere da quello che succederà con Antonio Conte. Una posizione netta, che rafforza la sensazione emersa anche dalle sue parole.

“Credo di poter giocare ancora qualche anno”. De Bruyne guarda avanti, e lo fa con l’idea di restare competitivo. Le ultime prestazioni, dopo l’infortunio pesante di fine anno scorso, hanno fatto il resto. Il campo ha confermato quello che lui racconta: il livello è ancora alto.

E infatti, quando entra nel merito del momento della squadra, il tono non è quello di chi tira il fiato, ma di chi vuole ancora incidere. “Abbiamo conquistato molti punti in queste ultime partite, l’atmosfera è un po’ più positiva”. È una fotografia chiara di uno spogliatoio che ha attraversato una fase complicata ma che ora si sta ritrovando, anche grazie al ritorno del suo giocatore più rappresentativo.

Il passaggio chiave, però, resta legato alle sensazioni personali. “Mi sento bene, sono davvero felice”. Non è una frase banale. È il tipo di dichiarazione che, a questo punto della carriera, ha più valore di qualsiasi strategia di mercato. Perché significa che il contesto funziona, che il progetto lo convince e che non c’è nessuna urgenza di cambiare.

De Bruyne ha scelto Napoli, ancora una volta

Anche la scelta di lasciare il Manchester City viene riletta in questa chiave. “Avevo offerte da tutto il mondo, ma mi piace ancora giocare ad alti livelli e il Napoli mi ha dato questa opportunità”. Non è stata una scelta di comodo ma una decisione precisa, coerente con quello che vuole ancora essere: un giocatore centrale, competitivo, non da ex calciatore.

Il contesto tattico cambia, certo. “La Serie A è molto diversa dalla Premier League. Il ritmo è la più grande differenza”. Ma anche qui non c’è frizione, c’è adattamento. De Bruyne descrive un campionato più chiuso, più strategico, dove serve trovare soluzioni diverse. E il fatto che lo faccia con questa naturalezza racconta di un giocatore ancora pienamente dentro il gioco.

Poi c’è il gruppo. “Ho trovato un gruppo ottimo, sono rimasto sorpreso dalla qualità”. È un altro tassello che spiega perché il futuro, oggi, non è un problema. L’inserimento è stato rapido, il livello dei compagni lo soddisfa, e la sensazione è quella di essere dentro un progetto credibile.

Non a caso liquida anche le etichette con una certa distanza. “Fab Four? Non mi interessano i nomi, c’è sempre troppo rumore intorno”. Meno narrazione, più sostanza. Conta solo il campo, conta solo come si gioca insieme.

Alla fine resta una linea chiara, che tiene insieme tutto. “Voglio continuare a giocare dando il massimo per restare al livello più alto possibile”. Dentro questa frase c’è il presente e c’è anche il futuro. E oggi quel futuro, salvo sorprese, parla ancora azzurro.