Calendario Serie A, inizio non semplice per il Napoli: l’Inter alla terza

Sorteggiato il calendario di Serie A: un inizio non semplice per il Napoli che alla seconda ospiterà il Como ed alla terza volerà a Milano contro l’Inter

Il debutto contro il Genoa nel week end del 22-23 agosto, poi la prima casalinga al Maradona contro il Como di Cesc Fabregas. Inizia così il campionato del Napoli nella stagione 2026/2027. Un agosto tutt’altro che semplice per Max Allegri che avrà utilizzato i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro per iniziare a plasmare la squadra secondo le sue idee.

Alla terza giornata il big match contro l’Inter a San Siro poi il Bologna in casa e la Fiorentina a domicilio prima della lunga sosta di ben due settimane. Si riparte ad ottobre con Frosinone e Venezia salite dalla B prima della sfida contro la Roma in casa con l’altra neopromossa Monza a chiudere il mese.

L’inizio di novembre è da far tremare i polsi con Juventus e Lazio in rapida successione prima di Torino e Sassuolo mentre chiuderanno il 2026 Lecce, Milan ed Atalanta.

Il 2027 si apre con ben sei gare di campionato a gennaio; Parma, Cagliari, Udinese, Fiorentina, Como ed Inter mentre a febbraio il Lecce apre il mese ed il Frosinone lo chiude con Juve e Lazio in mezzo. Parma, Bologna e Venezia nel mese di marzo, poi Cagliari, Sassuolo,Milan ed Udinese ad aprile. Chiuderanno il campionato Roma, Monza, Torino, Genoa ed Atalanta tutte le mese di maggio.