Napoli Vlahovic, Manna e Allegri al lavoro: ma ci sono due difficoltà

Il Napoli e Dusan Vlahovic promessi sposi? Il bomber dirà addio alla Juve ma c’è un grande ostacolo sulla strada azzurra

Quanto può incidere un allenatore sulle strategie di mercato di una società? È una domanda che torna puntualmente ogni estate, ma raramente come questa volta sembra avere un peso così concreto. Perché ci sono trattative che nascono da un’esigenza tecnica, altre che prendono forma da un’opportunità improvvisa e poi esistono quelle che restano sospese, in attesa che tutti i tasselli vadano al loro posto.

In casa Napoli, mentre tifosi e addetti ai lavori attendono di conoscere le prossime mosse della società, c’è una situazione che continua a essere monitorata con estrema attenzione. Nessuna accelerazione, nessun incontro decisivo e neppure offerte ufficiali. Solo osservazione, analisi e valutazioni. Eppure il nome che circola da settimane continua ad accendere l’immaginazione della piazza azzurra.

Il Napoli osserva, ma senza affondare il colpo

Tra le idee che orbitano attorno al futuro del club partenopeo c’è quella che porta a Dusan Vlahovic. Un profilo che non ha bisogno di particolari presentazioni e che, per caratteristiche tecniche e fisiche, rappresenterebbe un rinforzo di assoluto livello per qualsiasi squadra italiana.

Al momento, però, parlare di vera e propria trattativa sarebbe prematuro. La dirigenza del Napoli avrebbe effettuato alcuni sondaggi esplorativi per comprendere margini e condizioni dell’operazione, senza però spingersi oltre. In altre parole, il club segue l’evoluzione della vicenda da vicino, ma mantiene un atteggiamento prudente.

Dietro questa scelta c’è una logica ben precisa. Prima di qualsiasi affondo sul mercato, infatti, bisognerà capire come si definiranno gli equilibri tecnici della prossima stagione. L’eventuale arrivo di Massimiliano Allegri rappresenta una variabile importante e potrebbe influenzare alcune scelte strategiche della società.

In ambienti vicini al club si parla più di monitoraggio costante che di negoziazione concreta. Un approccio che consente agli azzurri di restare informati senza esporsi troppo in una fase ancora interlocutoria.

Le richieste economiche restano il vero ostacolo

Se sul piano tecnico il profilo di Vlahovic convince, sul fronte economico emergono invece le maggiori difficoltà. Il centravanti serbo e il suo entourage avrebbero fissato condizioni particolarmente impegnative per il prossimo contratto.

La richiesta si aggirerebbe attorno agli 8 milioni di euro netti a stagione, cifra alla quale andrebbe aggiunto un importante bonus alla firma. Numeri che inevitabilmente impongono riflessioni approfondite e che spiegano perché nessun club abbia ancora accelerato in maniera decisiva.

Non a caso, anche la stessa Juventus negli ultimi mesi avrebbe mostrato una certa cautela davanti a richieste considerate molto elevate. È un aspetto che pesa e che rende l’intera operazione particolarmente complessa, soprattutto in un calcio sempre più attento alla sostenibilità finanziaria.

Tra attesa e opportunità: il mercato può ancora sorprendere

Le prossime settimane saranno probabilmente decisive per capire se quella che oggi appare soltanto un’idea potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto. Nel calcio moderno, infatti, le situazioni possono cambiare rapidamente. Un allenatore che arriva, una cessione inattesa o una nuova strategia societaria possono modificare scenari che sembravano immutabili fino a pochi giorni prima.

Per ora il Napoli osserva, raccoglie informazioni e valuta ogni dettaglio. Nessuna corsa contro il tempo, nessuna pressione. Solo la consapevolezza che un profilo come Dusan Vlahovic merita attenzione, ma anche la necessità di rispettare parametri economici ben definiti.

E mentre il mercato continua a muoversi sotto traccia, resta una curiosità destinata ad accompagnare l’estate azzurra: se tutti gli incastri dovessero andare al loro posto, quella che oggi sembra soltanto una suggestione potrebbe diventare improvvisamente qualcosa di molto più concreto?