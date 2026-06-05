Calciomercato Napoli, quattro colpi in canna: Allegri punta due pupilli

Napoli, il piano prende forma: le mosse che possono cambiare il volto degli azzurri, quattro i colpi per Max Allegri

C’è un momento, ogni estate, in cui le idee iniziano lentamente a trasformarsi in progetti concreti. È quel periodo in cui le telefonate si moltiplicano, le strategie prendono forma e i primi tasselli di una nuova stagione vengono posizionati lontano dai riflettori. A Napoli, questo momento sembra essere già arrivato.

Mentre tifosi e addetti ai lavori attendono ancora alcuni passaggi formali, la sensazione è che qualcosa si stia già muovendo dietro le quinte. Non si tratta soltanto di valutare nuovi acquisti o possibili cessioni. C’è un progetto più ampio da costruire, una squadra da modellare attorno a idee precise e a una visione tecnica che guarda al futuro senza dimenticare il presente. In questo contesto, il dialogo continuo tra Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna rappresenta uno dei punti centrali della programmazione del Napoli.

Allegri e Manna, confronto costante per il nuovo Napoli

Le prime indiscrezioni raccontano di contatti frequenti tra il tecnico livornese e la dirigenza azzurra. Nulla di sorprendente: chi conosce Allegri sa bene quanto ami lavorare in anticipo, pianificando ogni dettaglio. E il calciomercato Napoli sembra seguire proprio questa filosofia.

Le priorità appaiono già piuttosto chiare. La società vuole intervenire in diversi reparti per aumentare qualità, esperienza e profondità della rosa. Tra i nomi monitorati spicca quello di Matej Kovar, profilo considerato interessante per la porta. Una scelta che si inserisce nelle valutazioni ancora aperte su Alex Meret e sulle possibili alternative per il ruolo di numero uno.

A centrocampo, invece, il livello degli obiettivi conferma le ambizioni del club. Adrien Rabiot continua a essere un pallino di Allegri, che ne conosce perfettamente caratteristiche e personalità. Accanto al francese resta vivo anche l’interesse per Richard Rios, giocatore capace di garantire dinamismo e intensità in una zona del campo fondamentale per gli equilibri della squadra.

Difesa e fascia destra: i profili che intrigano la dirigenza

Se il centrocampo rappresenta una priorità, la difesa non è da meno. Il nome che continua a circolare con maggiore insistenza è quello di Mario Gila. Il centrale della Lazio viene considerato un profilo affidabile, giovane ma già pronto per affrontare responsabilità importanti. Un investimento che si sposerebbe perfettamente con la linea adottata dal club negli ultimi anni.

Anche sulle corsie laterali qualcosa si muove. Il profilo di Dodò piace per esperienza e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco, mentre Khalaili rappresenta una soluzione più futuribile ma estremamente intrigante. Due opzioni differenti che raccontano bene come il Napoli stia valutando ogni scenario possibile prima di affondare il colpo.

Una rosa già competitiva, ma con margini di crescita

La sensazione, osservando le strategie del club, è che non si voglia rivoluzionare tutto. L’obiettivo è aggiungere qualità a una base già solida. Basti pensare a cosa potrebbe diventare un centrocampo con Lobotka, McTominay e un eventuale inserimento di Rabiot: un reparto capace di unire tecnica, fisicità ed esperienza internazionale.

Naturalmente il mercato è ancora lungo e molte situazioni potrebbero cambiare nelle prossime settimane. Tuttavia, una cosa appare evidente: il nuovo Napoli di Allegri sta nascendo seguendo una linea precisa, fatta di programmazione e scelte mirate. E forse la domanda che i tifosi iniziano a porsi è un’altra: se queste sono soltanto le prime mosse, quali sorprese potrebbe riservare il mercato azzurro quando entrerà davvero nel vivo?