Napoli, De Laurentiis a ruota libera: dallo stadio ad Allegri fino a De Bruyne e Lukaku

Aurelio De Laurentiis a ruota libera nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri: le sue parole anche sul futuro tecnico

Dal 17 al 27 luglio Dimaro, dal 30 luglio al 13 agosto a Castel di Sangro: queste le date dei prossimi ritiri estivi del Napoli, presentati nella cornice di Palazzo Petrucci quest’oggi, alla presenza del patron De Laurentiis e delle istituzioni dei due comuni che ospiteranno la squadra azzurra.

Una conferenza stampa in cui sono stati sviscerati numerosi temi dal patron, con focus principale – ovviamente – sul ritiro, da quello che accadrà alle nuove iniziative nelle due località. Non sono mancate, ovviamente, le frecciate al sindaco per quanto riguarda lo stadio, un vero e proprio cavallo di battaglia del patron tanto da annunciare presto una conferenza stampa fino al centro sportivo.

In una conferenza stampa del genere non poteva mancare anche il tema allenatore. E qui De Laurentiis è stato chiaro.

“Rapporti forti con gli allenatori? Allegri? Dobbiamo parlare dei miei rapporti con città, Comune e Regioni per quanto attiene il problema stadio. Voi volete essere considerati una grande squadra, ma quando dissi che il Maradona era un cesso e arrivò Ancelotti avevo ragione. La mia idea non è cambiata. Anche spendendo 200 milioni, non si risolvono i problemi del Maradona. In ritiro vi concederò una lunga intervista in cui risponderò e vi provocherò, e voi farete lo stesso” ha detto.

Napoli, le parole di ADL sul tecnico, su De Bruyne e Lukaku

De Laurentiis ha poi toccato il tema allenatore. “Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se l’avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali. E’ inutile che continui a scassare il pasticciotto“.

Di fatto una vera e propria ammissione sull’aver scelto Allegri, ancora sotto contratto con il Milan. “Posso presentare l’allenatore quando i regolamenti me lo concedono. Io non sono uno che va fuori dalle regole. Posso non essere d’accordo con le regole perché a volte sono fatte illo tempore e diventano stantie. Abbiamo accettato di partecipare a un concorso in cui ci sono delle regole e allora le rispettiamo. Quando potremo annunciare l’allenatore, lo annunceremo“.

E sul tema mercato, non le ha mandate a dire nemmeno a De Bruyne e Lukaku. “Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa succederà. Vedremo cosa ne penserà l’allenatore nuovo. Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? E’ pieno di calciatori nel mondo“.