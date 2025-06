Napoli, non solo De Bruyne: arriva il nuovo talento belga

Il ds Manna vorrebbe subito regalare innesti di caratura internazionale in casa Napoli. Spunta l’intreccio decisivo per il talento belga: arriva dall’Olanda

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: spunta la mossa decisiva dall’Olanda per ingaggiare il giovane talento belga dopo Kevin De Bruyne. La dirigenza partenopea è al lavoro per mettere a segno innesti di caratura internazionale in modo da incrementare il tasso tecnico della rosa del Napoli.

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, continua a sorprendere tutti con affari di livello europeo. Il presidente De Laurentiis penserà subito al futuro per allestire una rosa competitiva da regalare ad Antonio Conte. Dopo il colpo Kevin De Bruyne potrebbe arrivare un nuovo talento belga in vista della prossima stagione. L’obiettivo della squadra partenopea è quello di essere protagonista anche in campo internazionale: un intreccio decisivo dall’Olanda per il talento belga.

Calciomercato Napoli, l’intreccio vincente dall’Olanda: l’annuncio

Saranno giorni intensi per allestire una rosa competitiva in casa Napoli. Spunta il nuovo affare per mettere a segno subito il nuovo colpo belga: ecco la verità.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Napoli ha messo gli occhi su Mika Godts come potenziale acquisto estivo. L’esterno offensivo dell’Ajax si è messo in mostra in questa sua prima stagione da professionista collezionando 47 presenze, con 8 gol e 7 assist in tutte le competizioni.

Saranno giorni intensi per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura. Ecco la nuova idea in vista della prossima stagione: ormai ci siamo per la fumata bianca. Il Napoli continua a pensare a nuovi innesti di qualità per rinforzare l’attacco a disposizione di Antonio Conte.

Ora Godts è pronto a vestire la maglia azzurra per giocare al fianco di Lukaku e De Bruyne, i suoi due connazionali che hanno scritto la storia dei Diavoli Rossi. Un nuovo intreccio decisivo per continuare a puntare in alto dopo il trionfo dello Scudetto: ormai ci siamo per completare la rosa di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha chiesto tanti rinforzi per competere anche in Champions League: il suo obiettivo è quello di avere già a disposizione tutta la rosa nel ritiro di Dimaro.

Una voglia immensa di portarsi avanti col lavoro in vista degli impegni della prossima stagione: Godts resta nel mirino del ds Manna per completare il reparto offensivo del Napoli.