Napoli, nome nuovo per l’attacco: lo portano Lukaku e De Bruyne

Il Napoli punta a rinforzarsi in maniera importante in attacco ed in tal senso emerge adesso un nuovo nome da consegnare nelle mani di Antonio Conte. E gli sponsor di questo affare possono essere Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.

Gli azzurri si stanno concentrando molto, in maniera inevitabile, sul reparto avanzato in vista di questa estate. E’ arrivato Kevin De Bruyne, che per quanto parta da centrocampo è un calciatore che si fa valere soprattutto dalla metà campo in su. Ma questo è solo l’inizio, dal momento che sicuramente arriveranno ancora altri profili. L’obiettivo di Giovanni Manna ed anche quello di Antonio Conte è quello di inserire in questa squadra tanti più gol di quelli che ci sono stati fin qui. Proprio i dati realizzativi negativi sono stati uno dei pochi problemi della passata stagione.

Il grande sogno da questo punto di vista è senza ombra di dubbio Ademola Lookman, ma i 60 milioni di euro chiesti dall’Atalanta rappresentano un ostacolo non di poco conto. Con il Napoli che fin qui si sarebbe fermato a 50. Adesso emerge un nome nuovo che può essere davvero perfetto per Antonio Conte e che arriva direttamente dalla Nazionale belga, con Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne che possono fare da sponsor di questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Napoli, nome nuovo dal Belgio per l’attacco di Conte: le ultime

Il Napoli piazzerà almeno un grande colpo in attacco, dal momento che si hanno le intenzioni di costruire un reparto avanzato dal potenziale atomico. In tal senso, arrivano delle importanti notizie da questo punto di vista. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, il Napoli sta seguendo con interesse il profilo di Lois Openda, attaccante belga in forza al Lipsia e che ha delle caratteristiche che lo rendono unico.

Belga classe 2000, si tratta di un calciatore dal talento enorme e dalla velocità impressionante. Per questo può agire da prima o da seconda punta, ma anche da esterno d’attacco. Sarebbe perfetto per Antonio Conte, visto che gli consentirebbe di alternare il 4-3-3 ed il 3-5-2 senza cambiare troppo gli uomini. In stagione Openda in 45 partite stagionali tra tutte le competizioni sono arrivati 13 gol, agendo prevalentemente accanto a Sesko.

Il problema principale con cui il Napoli dovrà fare i conti è rappresentato dalla richiesta del Lipsia, che chiede 60 milioni di euro. De Bruyne e Lukaku potrebbero fare da sponsor per questa operazione, visto che sono suoi compagni in Nazionale, e convincerlo a forzare la mano con il club tedesco.