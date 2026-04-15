Conte va via? Fra i nomi per la successione ne spuntano alcuni a sorpresa

Il futuro del Napoli si muove in silenzio. Due nomi spuntano tra le pieghe e raccontano una direzione che sta cambiando.

Il Napoli non ha ancora deciso, ma intanto si prepara. L’eventuale addio di Antonio Conte non è una certezza, però è uno scenario che il club sta già considerando, anche in virtù dell’interesse della Federazione per riportarlo in panchina come CT. E De Laurentiis, fiutata l’aria, in realtà sta già ragionando su chi potrebbe prendere il suo posto se davvero il tecnico del quarto scudetto dovesse salutare.

Il Corriere della Sera mette a fuoco il punto centrale: De Laurentiis non intende più replicare l’estate scorsa. Gli investimenti pesanti, alcuni dei quali non hanno reso secondo le attese, hanno lasciato il segno. La linea cambia, diventa più prudente, più sostenibile. Un mercato diverso, meno legato ai nomi e più alle idee.

È dentro questo contesto che va letta anche la posizione di Conte. Il tema Nazionale resta sullo sfondo, ma non è decisivo. Anche perché, a livello economico, l’azzurro non può competere con l’ingaggio garantito dal Napoli. La scelta, se arriverà, sarà tecnica e progettuale. Non è una questione di soldi.

Se davvero si dovesse arrivare a una separazione, il Napoli ha già iniziato a guardarsi intorno. Accanto ai nomi più forti come ad esempio Vincenzo Italiano, il Corriere segnala anche altri profili. Fabio Grosso è considerato un emergente interessante, mentre Enzo Maresca viene descritto come qualcosa di più di una semplice idea. Allenatori diversi, per età e percorso, ma accomunati da una caratteristica precisa. Un calcio moderno, in linea con la nuova impostazione.

Il dopo Conte non sarà deciso solo dal nome, ma dalla direzione che il club vorrà prendere. Se continuerà su una linea ambiziosa e dispendiosa, oppure se cambierà passo, puntando su un modello più sostenibile e riconoscibile nel tempo. Il bivio è questo, e riguarda tutto il Napoli.

Le alternative: Sarri, Gasperini, Allegri. E la linea del club

E tra i profili che emergono ce ne sono due che spostano il livello della discussione: Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini. Non sono suggestioni, sono opzioni concrete.

Sarri rappresenta qualcosa di più di un ritorno. È un’idea di calcio già conosciuta, già assimilata da una piazza che lo ha vissuto intensamente. Ma soprattutto è un allenatore che si inserirebbe perfettamente nella nuova linea societaria: valorizzazione, identità, lavoro sul campo. Un profilo coerente con il nuovo corso.

Dall’altra parte c’è Gasperini, che resta da tempo nell’orbita di De Laurentiis. Il suo nome torna ciclicamente e non è un caso. Il suo modello, costruito negli anni a Bergamo, è esattamente quello che il Napoli potrebbe voler replicare: crescita interna, sostenibilità, competitività. Un progetto riconoscibile, più che un semplice allenatore.

Attenzione poi al nome di Massimiliano Allegri. Altro pupillo di De Laurentiis, altra vecchia passione presidenziale che sarebbe pronto a lasciare il Milan, secondo alcune indiscrezioni. A quel punto l’interesse del Napoli non diventerebbe più così assurdo e questo matrimonio si potrebbe finalmente fare.

Conte resta al centro, per ora. Ma intorno qualcosa si muove già. E quando i nomi iniziano a circolare con questa insistenza, significa che il futuro ha già iniziato a bussare. Non aspetta nessuno, nemmeno chi è ancora in panchina.