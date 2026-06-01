Napoli, Allegri vuole Rabiot: il tecnico ha anche un obiettivo preciso

Max Allegri vorrebbe Adrien Rabiot a Napoli: il centrocampista francese ha aperto all’ipotesi. Il tecnico ha anche un obiettivo preciso

“Contento che Conte sia andato via”. Dal Belgio, dove si prepara per il Mondiale, Kevin De Bruyne non le manda certo a dire. L’ex Manchester City ha mostrato insofferenza nei confronti dell’allenatore ed ha messo in dubbio la sua permanenza a Napoli. Vuole un confronto diretto con Max Allegri per capire se proseguire la sua carriera in azzurro.

La prima grana per il nuovo allenatore che dovrà convincere De Bruyne di un ruolo centrale e soprattutto di un gioco meno difensivo rispetto alla scorsa stagione. Allegri, nel frattempo, è anche impegnato a risolvere il suo contratto con il Milan, passaggio fondamentale prima della firma con il Napoli.

Il mercato è poi il tema cruciale in vista delle prossime settimane; Adrien Rabiot è un pallino di Max Allegri e la probabile uscita di Anguissa potrebbe favorire il suo acquisto. Il francese, da parte sua, è pronto a lasciare un Milan senza Champions per ricongiungersi al suo allenatore prediletto.

Allegri che avrà il compito anche di rilanciare Lang e Lucca; i due torneranno dai prestiti in Turchia e Premier League e sono un patrimonio della società che andrà valorizzato. Dodo della Fiorentina ed il sogno Vlahovic per l’attacco sono invece alternative su cui la dirigenza al completo farà riflessioni nei prossimi giorni, con Allegri che sarà parte integrante delle scelte societarie sia in entrata che in uscita.