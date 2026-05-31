Infortunio Gilmour, che dramma in casa Napoli: ko lungo e niente Mondiali. I tempi di recupero

Infortunio Gilmour, bruttissima tegola per il centrocampista: ko lungo per il centrocampista che salterà il Mondiale

Billy Gilmour salterà i Mondiali. Una bruttissima tegola per il regista del Napoli che di fatto non aspettava null’altro che la storica partecipazione alla rassegna iridata al via il prossimo 12 giugno. A conferma di una stagione disgraziata per i calciatori azzurri sul fronte infortuni, è arrivata l’ennesima tegola, anche se stavolta il club azzurro non c’entra nulla.

Gilmour, infatti, è finito ko nel corso dell’amichevole pre mondiale che la Scozia ha disputato contro Curaçao. Il dolore, lo stop, il cambio hanno fatto subito pensare al peggio, come ammesso dal Ct Steve Clark. “Sono preoccupato al 100%. Si è fatto male nel placcaggio e poi ha preso la decisione di uscire, il che dimostra che sapeva benissimo che non era la cosa giusta da fare. Non ci resta che aspettare e vedere, non ha senso fare ipotesi o pensare al peggio, aspettiamo di sentire cosa dicono i medici“.

Ed il responso è stato drammatico. “Ci dispiace annunciare che l’infortunio al ginocchio subito da Billy Gilmour nella vittoria di oggi contro Curaçao lo escluderà dalla partecipazione alla Fifa World Cup. Siamo tutti con te, Billy” la nota della federazione scozzese che ha gettato nello sconforto il calciatore ma un’inter Nazione.

Anche McTominay ha voluto consolare con una storia su Instagram il compagno di squadra e di Nazionale. “Sono assolutamente devastato per te fratello, il calcio è un gioco crudele e non meriti questo, tieni la testa alta. I giocatori, lo staff e il paese ti vogliono bene” il messaggio del numero 8 del Napoli.

I tempi di recupero sono al momento ignoti; la federazione scozzese dovrà ora avvisare il Napoli inviando i referti ma è possibile che possa tornare a disposizione per il ritiro.