Napoli, svolta nel futuro di Anguissa: la decisione sorprende tutti

Nel futuro di Zambo Anguissa arriva una svolta significativa, dal momento che arriva la decisione che nessuno si aspettava e che sorprende tutti. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in casa Napoli dal momento che sono significative.

Siamo al cospetto di uno dei calciatori che maggiormente hanno inciso sulla storia moderna del calcio a Napoli. E’ stato, infatti, tra i grandi, grandissimi protagonisti del terzo e del quarto Scudetto della storia di questo club. Da titolare inamovibile e perno in mezzo al campo, prima con Luciano Spalletti e poi anche con Antonio Conte. Si ha la netta sensazione da diverso tempo, però, che la sua esperienza sia giunta al termine e da questo punto di vista arriva una svolta non di poco conto che può cambiare la percezione della situazione.

Per il Napoli dire addio ad un centrocampista con le sue caratteristiche sarebbe davvero molto dolorosa, ma c’è da fare i conti con la sua volontà di provare nuove esperienze. Si è parlato soprattutto di Arabia Saudita e di Premier League, due destinazioni che sarebbero verosimilmente, seppur per motivi differenti tra di loro, gradite per Zambo Anguissa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che si tratta di un qualcosa di significativo, augurando a tutti una buona lettura.

Anguissa via dal Napoli? Decisione importante da parte del club

Si aveva la netta sensazione che la strada fosse tracciata e che anche il Napoli, nonostante il contratto in essere, non si sarebbe opposto. Adesso, però, è da registrare un cambio di posizione molto importante. Stando a quanto raccontato dal giornalista ed esperto di calciomercato Rudy Galetti, il Besiktas fa sul serio per Zambo Anguissa ma gli azzurri non si schiodano dalla loro richiesta di 18 milioni, a cui andrebbero poi aggiunti vari bonus, per dare il semaforo verde a questa cessione.

In tal senso, ci sarebbe una decisione importante del club secondo quanto raccontato da Cammaroto a NapoliMagazine. A quanto pare, infatti, la deadline fissata dal club scade il 17 luglio, quando il Napoli darà inizio alla nuova stagione. Se nulla dovesse cambiare fino a quella data, Anguissa partirebbe con il resto della squadra alla volta del Trentino, direzione Dimaro. In tutto questo, non si ferma il lavoro di Antonio Conte, che sta spingendo per convincerlo a restare.