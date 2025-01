Napoli, colpo in difesa: Ngonge sarà sacrificato

Il Napoli è pronto a sognare in grande per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ngonge potrebbe giocare ancora in Serie A: ecco l’intreccio da urlo

La dirigenza partenopea è al lavoro per chiudere subito le prossime trattative di calciomercato. Il ds Manna è al lavoro senza sosta per puntare in alto: arriveranno subito nuovi rinforzi negli ultimi giorni di gennaio. Ecco la nuova mossa a sorpresa per arrivare al nuovo difensore.

Il presidente De Laurentiis cercherà di rinforzare la retroguardia azzurra a disposizione di Conte. Saranno ore frenetiche per ambire a grandi palcoscenici: un momento da urlo per arrivare così al colpo da novanta. Ngonge potrebbe andare via subito per giocare con maggiore continuità: un intreccio decisivo per far arrivare subito a Napoli il nuovo difensore. Tutto può cambiare nelle prossime ore per chiudere subito lo scambio fondamentale per puntellare la rosa di Conte. Ecco gli ultimi dettagli come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Napoli, affare in difesa: chiusura del ds Manna

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Ngonge piace anche alla Fiorentina che vorrebbe chiudere subito l’affare con il Napoli. L’attaccanto azzurro è pronto a giocare con continuità nel girone di ritorno: spunta l’intreccio decisivo con il club viola. Percorso inverso per il difensore croato Pongracic seguito in questi giorni dal direttore sportivo Giovanni Manna. Ecco l’affare decisivo per ambire a grandi palcoscenici.

Il Napoli è pronto ad investire tanti milioni a gennaio per chiudere subito nuovi innesti di caratura internazionale dopo l’addio di Kvara. Ormai ci siamo per l’intreccio con Ngonge: l’altro nome sul taccuino del ds Manna è quello di Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina che si è imposto subito in Serie A.

Dopo l’affare Folorunsho i rapporti con il club viola sono diventati sempre migliori per chiudere altre trattative suggestive. Il ds Manna vorrebbe ambire subito a grandi palcoscenici per chiudere le trattative a gennaio: Ngonge potrebbe subito andare via, ci sono anche offerte dalla Francia per il belga.

Conte gli ha dato spazio soprattutto in Coppa Italia con qualche titolarità in Serie A qua e là: ormai l’addio per l’azzurro è sempre più vicino. Ormai ci siamo per la chiusura dello scambio con la Fiorentina: il ds Manna non vuole mollare la presa proprio sul più bello, a breve ci saranno le novità.