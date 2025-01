Calciomercato: arriva l’esterno, sbloccata la trattativa

Un nuovo intreccio in Serie A con il colpo in attacco per Antonio Conte. Ecco la mossa a sorpresa del direttore Manna: ecco il nuovo piano

Il ds Manna è molto frenetico in questi giorni per regalare nuovi colpi di calciomercato ad Antonio Conte. Ecco il nuovo intreccio da urlo in Serie A: il colpo per l’esterno offensivo immediato a gennaio.

Saranno ultimi giorni frenetici di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Ultimi intrecci di qualità assoluta per chiudere subito le trattative a gennaio: spunta la mossa a sorpresa con il colpo in Serie A. Il ds Manna vorrebbe regalare nuovi colpi ad Antonio Conte che vorrebbe competere fino alla fine per lo Scudetto con le altre big d’Italia come Inter ed Atalanta. Ecco la mossa a sorpresa per chiudere l’esterno: c’è l’ok anche in casa Fiorentina. Una voglia immensa di essere protagonista sul fronte calciomercato: ecco il nuovo innesto.

Napoli, l’intreccio decisivo in Serie A: ecco il nuovo colpo di Manna

Il ds Manna vuole subito ultimare gli ultimi dettagli per la trattativa a sorpresa: che intreccio con la Fiorentina. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici per rinforzare il reparto offensivo di Conte.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sul taccuino di Sartori c’è il profilo di Ikone che conosce molto bene Italiano per rinforzare l’attacco del Bologna. Così Ndoye potrebbe così partire subito a gennaio visto che è stato accostato a lungo anche al Napoli. Il ds Manna potrebbe regalare comunque un nuovo innesto di qualità in attacco in caso di addio a Garnacho e Adeyemi, i due obiettivi in pole per ADL.

Ikone è la chiave per pensare così a strappare l’esterno svizzero a Vincenzo Italiano: un intreccio decisivo in Serie A per chiudere subito la trattativa con il club emiliano. Il Napoli vuole puntellare ancora la rosa a disposizione di Conte per non mollare la presa proprio sul più bello. Dopo l’addio a sorpresa di Kvara, i piani del ds Manna sono cambiati notevolmente per regalare un profilo di caratura internazionale all’allenatore leccese.

Il Napoli continua a seguire in casa Fiorentina anche i profili di Pongracic e Comuzzo per rinforzare la difesa partenopea. Due innesti di qualità, ma al momento la cessione di Rafa Marin è bloccata dopo il secco no di Danilo.