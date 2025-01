Napoli, Danilo non torna in Brasile: doppia beffa per Manna

Danilo è pronto a cambiare aria, ma il suo futuro non sarà più in Brasile. Pochi minuti fa è arrivata la svolta decisione: c’è una nuova destinazione a sorpresa

Il difensore brasiliano della Juventus non vede l’ora di tornare protagonista in campo. Spunta un nuovo intreccio per il suo futuro: sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Flamengo, ma ora può restare ancora in Europa dopo l’avventura in Serie A.

Tutto è cambiato nel giro di poche ore. Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento in Brasile al Flamengo, ma pochi minuti l’edizione odierna di Tuttosport ha svelato che c’è qualcosa di nuovo per il futuro del difensore brasiliano. Attualmente è ancora un giocatore della Juventus, ma è pronto l’addio immediato con il club bianconero. La sua scelta può sorprendere tutti nelle prossime ore: ormai ci siamo per conoscere il suo futuro.

Napoli, la decisione a sorpresa di Danilo: ecco dove giocherà

Le prossime ore saranno decisive per conoscere il futuro del difensore brasiliano: può dire no alla proposta in Brasile, ecco tutta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, c’è una suggestione per un ritorno in Premier League. C’è l’Arsenal che lo aspetta a braccia aperte: Arteta lo vorrebbe avere subito a disposizione. Attualmente è fuori rosa alla Juventus e nelle prossime ore dovrebbe firmare la rescissione con il club bianconero. Conte lo aveva già messo nel mirino a gennaio, ma tutto è saltato improvvisamente: ora è in dubbio anche il suo ritorno in Brasile.

Una mossa a sorpresa per arrivare fino in fondo stravolgendo così i suoi piani per il futuro. Danilo sembrava ad un passo dal Napoli e dal Flamengo, ma ora la sua prossima squadra potrebbe essere proprio l’Arsenal. Un ritorno in Premier League visto che ha giocato con il Manchester City mettendosi già in luce nel campionato inglese.

Il Napoli dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Conte ha chiesto subito rinforzi al ds Manna che cercherà di accontentarlo nell’ultima settimana di gennaio: sul taccuino del direttore ci sono tanti profili monitorati a lungo, ma dovrà anche pensare al post Kvara. Saranno giorni frenetici in casa azzurra per pensare all’assalto decisivo in ottica futura: ormai ci siamo per un colpo di scena per quanto riguarda gli ultimi anni del difensore brasiliano.