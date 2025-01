Napoli: prendono Osimhen, chiusura ad un passo

Il futuro del nigeriano continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Un club sembra avere ormai deciso di rompere gli indugi

Victor Osimhen e il Napoli sono pronti a dirsi addio definitivamente. Dopo il trasferimento in prestito al Galatasaray la scorsa estate per giocare con maggiore continuità e ritrovare il massimo della forma, per il nigeriano presto si dovrebbe trasformare in realtà il ritorno in uno dei campionati europei principali e l’inizio di una avventura differente dalla precedente, ma comunque molto importante.

Secondo le informazioni di Team Talk, un club avrebbe deciso di rompere gli indugi e iniziare una trattativa con il Napoli per cercare di arrivare alla fumata bianca in ottica calciomercato estivo. Una operazione che sarebbe addirittura già ben impostata e si aspetterebbe la fine del prestito con il Galatasaray per cercare di mettere tutto scritto. Naturalmente fino a quando non c’è l’ufficialità niente si può dare per certo, ma le intenzioni sono chiare e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Napoli: Osimhen via, pagano la clausola

Il futuro di Osimhen sembra essere ormai scritto. Il giocatore sta pensando a chiudere nel migliore dei modi la stagione in corso, ma lo sguardo del nigeriano è comunque rivolto al prossimo anno dove proverà a ritornare protagonista in una big europea per cercare di dimostrare di poter ambire a traguardi assolutamente importanti.

E, dalle notizie che arrivano dall’Inghilterra, c’è una trattativa in corso tra PSG e il Napoli per Osimhen. I parigini sono disposti a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro magari in modo dilazionato e si sta valutando tutte le opzioni. Una cosa è certa: il club francese vuole ricostruire la coppia Scudetto composta dal nigeriano e da Kvara e il calciomercato estivo potrebbe essere il momento giusto. Naturalmente si tratta di una operazione molto importante dal punto di vista economico e quindi bisognerà trovare la quadra completa.

L’intenzione del PSG è comunque quella di riuscire a prendere Osimhen durante la prossima sessione di calciomercato e si farà un tentativo già a breve con il Napoli per valutare la fattibilità di questa operazione.

