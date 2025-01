Napoli: Raspadori all’Atalanta, scambio con un difensore

Per l’attaccante ex Sassuolo si potrebbero aprire a sorpresa le porte di un trasferimento alla Dea. Attenzione all’ipotesi di una operazione complessa

Non solo movimenti in entrata, ma anche in uscita in casa Napoli. Ci sono ancora diversi calciatori che potrebbero in questi ultimi giorni di calciomercato lasciare la maglia azzurra e iniziare una nuova esperienza magari con più minutaggio. E tra loro c’è anche Raspadori. Nonostante Conte ha sempre parlato bene di lui, il poco spazio sta spingendo l’attaccante a chiedere la cessione. Nessuna chiusura di Manna, ma devono esserci determinate condizioni. Altrimenti il tutto sarà rinviato alla prossima estate.

Secondo le ultime informazioni di Tutto Atalanta, la Dea avrebbe in queste ore presentato una proposta di prestito con diritto, pronto a trasformarsi in obbligo, per Raspadori. Una formula che potrebbe andare molto bene al Napoli considerato anche il fatto che durante il calciomercato estivo sono destinati ad esserci altri affari tra i due club. E quindi l’addio dell’attaccante rappresenterebbe una sorta di canale preferenziale per chiudere almeno un colpo.

Calciomercato Napoli: Raspadori verso l’Atalanta, le ultime

Il futuro di Raspadori è tra Roma e Atalanta in caso di partenza dal Napoli. Le due squadre hanno presentato una proposta identica ai partenopei e la palla ora passa ai partenopei oltre che al giocatore. La Dea sicuramente ha una posizione di vantaggio anche grazie alla Champions e Manna potrebbe approfittarne per iniziare a intavolare alcuni discorsi in ottica calciomercato estivo soprattutto se si dovesse chiudere con il diritto di riscatto.

A fine stagione, infatti, Napoli e Atalanta, se la formula non sarà quella dell’obbligo, si dovranno sedere ad un tavolo per valutare con attenzione la cifra del riscatto di Raspadori. E a quel punto i partenopei potrebbero utilizzare la carta dell’attaccante per magari piazzare un colpo di calciomercato importante come Scalvini. A prescindere da tutto, il passaggio dell’ex Sassuolo alla corte di Gasperini sarebbe una sorta di anticipo per il centrale.

Sappiamo come Scalvini piace da tempo al Napoli e la sua duttilità si sposa alla perfezione con il modo di giocare di Conte. Un tentativo durante il calciomercato estivo non è da escludere e la carta Raspadori potrebbe rivelarsi decisiva anche per anticipare una concorrenza come l’Inter.

