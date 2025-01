Napoli: colpo a sorpresa, Manna lo prende dall’Inter

A Castel Volturno si valuta la possibilità di fare una operazione non preventivata. Non semplice per diversi motivi, ma un pensierino lo si sta facendo

È un Napoli che si muove su diversi tavoli in questi giorni. Le priorità, come raccontato in più di un’occasione, sono rappresentate dal sostituto di Kvaratskhelia e da un centrale, ma Manna valuta anche la possibilità di chiudere altre operazioni. E c’è un nome che stuzzica molto il direttore sportivo dei partenopei oltre che ADL. Per il momento l’ipotesi è quella di un assalto per la sessione estiva anche se un pensierino per portarlo sin da subito in azzurro c’è.

Secondo le informazioni dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono in corso le riflessioni in casa Napoli su questo colpo di calciomercato. Una ipotesi da tenere in considerazione anche se non semplice da mettere a segno per diversi motivi. Ma Manna è pronto a bussare alle porte dell’Inter e vedremo se ci sarà oppure no il tanto atteso via libera.

Calciomercato Napoli: Manna pronto a chiudere subito

Manna in questo momento vuole chiudere le due priorità per rendere la rosa di Conte completa e poi nei prossimi giorni si dedicherà alle occasioni che ci saranno nella sessione. Un compito non semplice considerato che nelle ultime ore di calciomercato non tutti i club daranno il via libera a queste operazioni. Ma il direttore sportivo un tentativo è pronto a farlo per capire eventualmente la fattibilità di questi colpi.

E tra i diversi pensieri presenti nella testa del ds del Napoli c’è anche quello di portare Sebastiano Esposito subito alla corte di Conte. Un nome che piace tanto, ma attualmente complicato da acquistare in questo calciomercato. La sua situazione non è delle più semplici considerato che l’Empoli ha intenzione di riscattarlo dall’Inter per 5 milioni e al momento la cifra non è arrivata. Quindi i partenopei, almeno ad oggi, dovrebbero trattare con i nerazzurri e Marotta non ha intenzione di rinforzare una diretta rivale per il titolo. Poi se si dovessero muovere i toscani, allora la situazione cambierebbe.

Esposito resta una opzione da tenere in considerazione per il calciomercato estivo. Manna un pensierino lo sta facendo anche per quello invernale, ma parliamo di un qualcosa non semplice da considerare per i motivi detti in precedenza.

Esposito al Napoli: c’è il sì di Conte

La certezza ad oggi è rappresentata dal fatto che Conte accoglierebbe volentieri Esposito al Napoli sin da subito. E proprio per questo è una opzione di calciomercato da tenere in considerazione.