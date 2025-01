Arriva subito: decisivo lo scambio, Conte ha il difensore

Il Napoli prosegue la ricerca del difensore centrale per dare il via libera alla cessione di Marin. In queste ore sta prendendo piede una ipotesi

Non solo il sostituto di Kvaratskhelia, ma anche un difensore. Le priorità in casa Napoli sono molto chiare e si sta lavorando duramente per arrivare agli accordi. L’obiettivo di Manna è quello di non commettere errori visto che si parla di due ruoli chiave e ogni minimo sbaglio potrebbe costare caro. Per questo motivo si era parlato addirittura della possibile permanenza di Marin anche se per il momento sembra essere una ipotesi molto remota.

Secondo le informazioni di Cronache di Napoli, i partenopei starebbero ragionando su un nome giovane e italiano. Un profilo che sicuramente di prospettiva e che sposerebbe alla perfezione il modo di pensare di Conte. Per il momento siamo nel campo dei ragionamenti, ma l’operazione di calciomercato potrebbe essere facilitata anche da uno scambio. Vedremo cosa succederà e se ci sarà l’opportunità di chiudere.

Calciomercato Napoli: nuova idea per la difesa, i dettagli

È un Napoli che si muove su diversi tavoli sia per quanto riguarda il post Kvaratskhelia che per il difensore. Molto dipenderà dai soldi che saranno spesi per l’esterno e dall’eventuale centrocampista. Se si tratterà di una doppia operazione low cost allora non è da escludere che si possa puntare su un nome di spicco per il centrale. Altrimenti si andrà su uno di quei profili di prospettiva e magari con la formula del prestito con diritto o obbligo.

Uno di questi è sicuramente Ghilardi. Il difensore del Verona è un obiettivo del Napoli ormai da tempo e si parlava della possibilità di prenderlo in questo calciomercato e lasciarlo in terra scaligera fino al termine della stagione. Nelle ultime ore, però, sta ritornando attuale l’ipotesi di vederlo sin da subito con la maglia azzurra. Potrebbe essere lui il sostituto di Marin. I rapporti con gli scaligeri sono buoni e non è da escludere nella trattativa l’inserimento del prestito di Ngonge.

Al momento siamo nel campo delle ipotesi visto che c’è distanza e anche una voglia del Napoli di non fare scelte affrettate. Ma Ghilardi rappresenta una idea di calciomercato da seguire per i i partenopei sia per subito che magari per giugno.

Ghilardi è uno dei profili giovani e di prospettiva che il Napoli segue con attenzione in questo calciomercato. Un tentativo è scontato da parte di Manna. Resta da capire se per giugno oppure magari subito.