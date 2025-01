Napoli: addio Marin, il sostituto arriva dalla Serie A

I partenopei proseguono la ricerca del centrale. Il futuro dello spagnolo sembra essere sempre più lontano dal club azzurro e da Conte

L’esperienza di Rafa Marin al Napoli potrebbe essere terminata. Il condizionale è d’obbligo visto che, secondo quanto riferito dal giornalista Orazio Accomando, Conte non ha dato il suo via libera alla partenza fino a quando non ha il quarto centrale. Per questo motivo Manna è al lavoro per sbloccare la situazione. Il centrale è praticamente, come ricordato da Mirko Calemme, un promesso sposo del Villarreal. Ora, però, per il suo ritorno in Spagna serve una cessione e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Il Napoli lavora per un centrale che sia già pronto ad essere utilizzato. Per questo motivo nelle ultime ore si stanno vagliando in particolari profili provenienti dalla Serie A. L’obiettivo è sempre quello di chiudere sin da subito per consentire di sbloccare un po’ questo calciomercato. Naturalmente non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Calciomercato Napoli: scambio per il nuovo difensore

Chi sarà il nuovo centrale del Napoli? Molto difficile in questo momento avere delle certezze. La speranza da parte dei partenopei era quella di puntare tutto su Danilo, ma poi la scelta del brasiliano ha un po’ spiazzato. Si era pensato addirittura di restare con Marin. Una idea che piaceva anche a Conte. Il centrale, però, non ha intenzione di proseguire con gli azzurri e quindi si è al lavoro per individuare il nome giusto.

Il profilo che potrebbe spuntare in queste ultime ore è quello di Coppola del Verona. Il giocatore sposa alla perfezione l’idea di Conte e rappresenta forse un nome giusto per il Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato. Da parte degli scaligeri nessuna chiusura. Anzi sarebbero pronti a trattare magari riuscendo a strappare anche il prestito di Ngonge.

Una trattativa, comunque, non semplice da chiudere per diversi motivi. Ma Coppola è un obiettivo di calciomercato del Napoli e si proverà a sondare il terreno con il Verona per avere un via libera definitivo. Si tratta di un colpo last minute considerato che sembra difficile una chiusura nell’immediato.

Mercato Napoli: Coppola resta un obiettivo

Diego Coppola in questo momento resta un obiettivo del Napoli. Non semplice arrivare alla fumata bianca, ma potrebbe essere lui il nome giusto per sbloccare la partenza di Marin in questa sessione di calciomercato.