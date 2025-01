Napoli: Ngonge in Serie A, decisivo lo scambio

Il belga è un altro dei giocatori che sembrano essere davvero vicini a lasciare la squadra di Conte. Per lui è possibile uno scambio. I dettagli

Il Napoli si muove in entrata, ma anche in uscita. L’addio di Kvaratskhelia non è sicuramente l’ultimo e per questo motivo dobbiamo attenderci diverse cessioni nelle prossime settimane. Uno dei giocatori sempre più vicino a lasciare la squadra di Antonio Conte è Cyril Ngonge. Il belga sta facendo molta fatica ad entrare a trovare spazio con il tecnico leccese e per questo motivo si parla della possibilità di trasferirsi in un’altra squadra.

Secondo le informazioni di Luca Cerchione, una squadra di Serie A sembra pronta in questo calciomercato a prendere Ngonge magari anche ipotizzando una sorta di scambio con il Napoli. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non si hanno certezze di quello che potrà accadere. Ma l’interesse nei confronti del belga è reale e a questo punto non è assolutamente da escludere un tentativo per sondare il terreno e capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: ipotesi scambio, c’entra Ngonge

Arrivato a Napoli per provare a fare la differenza, l’attaccante belga ha fatto molta fatica sia la scorsa stagione che questa e quindi si valuta la possibilità di lasciarlo partire, magari anche in prestito, per consentirgli di trovare più minutaggio e ritornare ai tempi del Verona quando riusciva ad essere decisivo.

E magari proprio gli scaligeri possono essere nel suo futuro. Stando alle ultime indiscrezioni, nella partita di questa sera contro il Napoli sarà fatto un tentativo per capire la fattibilità di questo colpo. Resta da capire anche se i partenopei apriranno magari inserendo una opzione per uno dei tre giocatori seguiti come Ghilardi, Suslov e Coppola oppure se saranno due operazioni di calciomercato distinte. La certezza è rappresentata dal fatto che il belga cambierà squadra per iniziare una esperienza differente.

La soluzione Verona potrebbe essere l’ideale per Ngonge in questo calciomercato considerata la conoscenza dell’ambiente. Ma naturalmente sono in corso tutte le valutazioni del caso e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Il Napoli è pronto a cedere Ngonge

In casa Napoli si è pronti a cedere Ngonge in questo calciomercato con la formula anche del prestito. Vedremo se con il Verona si imbastirà una trattativa importante oppure si deciderà di differenziare tutto.