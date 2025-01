Napoli, colpo a sorpresa dal Verona: è una richiesta di Conte

Il Napoli è pronto a stupire in questo calciomercato, prendendosi la scena con operazioni tanto scontate quanto sorprendenti, proprio come questa.

Stando alle ultime notizie, infatti, Antonio Conte avrebbe espressamente richiesto al direttore sportivo Giovanni Manna un giovane talento dell’Hellas Verona, giocatore che si sarebbe destreggiando per personalità ma soprattutto qualità rispetto ai suoi coetanei militanti in Serie A. Considerata la necessità di andare a lavorare in quel reparto, l’allenatore salentino avrebbe fatto il nome del giocatore per andare a rinforzare e completare la propria rosa, così da trovarsi il lavoro anche già fatto in vista del futuro prossimo.

Il Napoli pesca ancora una volta in casa Verona

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che con l’anno nuovo ha rotto gli indugi svelando le proprie strategie per questo gennaio. L’impressione, però, è che il club partenopeo potrebbe alla fine fare molto più di quanto effettivamente programmato, visto e considerato che l’ultima parola spetta sempre ad Antonio Conte.

L’allenatore salentino è fiducioso ma soprattutto contento del lavoro che la sua dirigenza sta facendo, eppure avrebbe comunque deciso di metterci il suo zampino facendo un nome in particolare al direttore sportivo Giovanni Manna, quello del ragazzo dell’Hellas Verona che a detta sua potrebbe essere il profilo adatto col quale andare a rinforzare (per il futuro) e completare una volta e per tutte il proprio reparto arretrato.

Considerato il fatto che spesso chiamate del genere Antonio Conte non le sbaglia, il Napoli è pronto ad accontentare le richieste del suo tecnico. A fronte di questo, stando a quanto riportato dal collega Nicolò Schira, il club partenopeo è pronto ad affondare il colpo su Daniele Ghilardi dell’Hellas Verona già in questo calciomercato, difensore centrale classe 2003 che fino a questo momento in stagione ha collezionato 10 presenze con la maglia degli scaligeri.

Colpo in difesa per il Napoli: i dettagli

Il Napoli ha messo gli occhi su Daniele Ghilardi dell’Hellas Verona. Il classe 2003 si sta mettendo in mostra con prestazioni di qualità e livello, ed è per questo che Antonio Conte l’avrebbe indicato essere un possibile innesto per la sua difesa.

Gli ottimi rapporti che esistono fra i due club, ed il blasone di una squadra come il Napoli, potrebbero facilitare gli eventuali dialoghi fra le parti, che hanno come obiettivo comune quello di accontentare le richieste del ragazzo. Nel momento in cui l’interesse degli azzurri dovesse concretizzarsi, Ghilardi spingerà per finire a lavorare con Antonio Conte, anche se non lo farebbe da subito. Stando a Nicolò Schira, infatti, il Napoli acquisterebbe subito il classe 2003 ma lo lascerebbe in prestito all’Hellas almeno fino al termine di questa stagione. Al momento, comunque, ancora nessuna novità sarebbe arrivata in merito a queste trattative, anche se sembrerebbe essere oramai una questione di tempo.