Il ritorno di Chiesa in Serie A è ai dettagli: annuncio dalla Francia

Si pensava che Liverpool potesse rappresentare essere la svolta della sua carriera, ma invece così non è stato per Federico Chiesa.

L’italiano non è riuscito ad entrare nelle grazie di Arne Slot, complice anche l’agguerrita concorrenza in quel ruolo, accumulando nel corso delle settimane esclusioni su esclusioni. Fino a questo momento l’ex Juventus ha infatti accumulato appena 4 presenze, per un totale di appena 123′, ovvero giusto una partita e poco più. Considerato il Mondiale alle porte, Chiesa deve ritrovare non solo la fiducia ma anche e soprattutto la Nazionale, e per farlo sarebbe pronto a tornare a giocare in Serie A.

Ad aspettarlo a braccia aperte una delle squadre più in forma del campionato, come confermato anche dall’annuncio proveniente direttamente dalla Francia.

Ai dettagli il ritorno in Serie A di Chiesa: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Federico Chiesa, sempre più lontano da Liverpool considerato il momento che sta vivendo in maglia Reds. Si pensava che in Premier League il figlio d’arte potesse sbocciare, o meglio, consacrarsi una volta e per tutte, ma così non è stato, complice anche un Arne Slot che difficilmente cambia gli interpreti della sua rosa.

Nella vita bisogna toccare il fondo per rialzarsi, ed è questo il caso di Federico Chiesa, che si è reso conto di dover tornare in Serie A per cercare quantomeno di ritrovare continuità ma soprattutto felicità nel giocare a calcio. Il suo agente, Fali Ramadani, sotto questo punto di vista è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito, che in realtà dovrebbe anche già essere stata individuata. Le parti stanno dunque cercando di trovare la giusta quadra per fare andare in porto quest’affare, con il ragazzo che non aspetta altro che un okay per prendere il primo aereo diretto verso “casa”.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di Footmercato, tra tutte le squadre italiane interessate, dal Como alla Roma, passando anche per la Fiorentina, il Napoli sembrerebbe essere la squadra favorita per l’ingaggio di Federico Chiesa in questo calciomercato.

È fatta per il ritorno di Chiesa: affare chiuso

Alla fine potrebbe essere il Napoli la squadra a spuntarla nella corsa a Federico Chiesa. Stando ai colleghi di Footmercato il club di De Laurentiis sarebbe quello in vantaggio rispetto alla concorrenza, che al momento starebbe decisamente arrancando.

Dalle parti di Castelvolturno, però, non sarebbero ancora arrivate conferme in merito, nonostante stiano uscendo fuori dettagli sulla trattativa fra il Napoli ed il Liverpool. Secondo sempre quanto trapelato dalla Francia, infatti, i due club starebbero discutendo sulla formula del trasferimento di Chiesa, che potrebbe e dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto fissato ad una determinata cifra, che De Laurentiis spera di fissare intorno ai 13 milioni di euro. Non solo, il presidente azzurro vorrebbe anche che il Liverpool coprisse parte dell’ingaggio dell’italiano, richiesta che inevitabilmente starebbe facendo subire alle trattative una frenata. Ed è qui che entra in gioco Fali Ramadani, che cercherà di trovare la soluzione adatta che possa accontentare tutti, compreso il suo assistito. Staremo a vedere.