Napoli, addio Kvaratskhelia: Conte ha scelto già il sostituto

Il rapporto tra Conte e Kvara non è dei migliori. L’allenatore del Napoli lo sostituisce spesso, ma ora il georgiano può pensare all’addio: ecco chi arriverà in maglia azzurra

Tutto può cambiare nei prossimi mesi in casa azzurra. Kvara non è più pimpante come suo solito: ecco il sostituto da urlo in vista della prossima stagione. La sua storia d’amore con il Napoli terminerà a fine stagione: ecco il sostituto già deciso da Conte in ottica futura.

La dirigenza partenopea vuole ambire a grandi palcoscenici per puntare sempre più in alto. Il Napoli ha intenzione di chiudere nuovi colpi interessanti sul fronte calciomercato: il ds Manna continua a lavorare senza sosta in ottica futura per l’intreccio suggestivo con Kvara. Ecco la nuova mossa in vista della prossima stagione con il talento georgiano pronto a cambiare aria: ecco quello che sta succedendo all’interno dello spogliatoio azzurro.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: dice addio a Kvara

Nelle prossime settimane potrebbe arrivare subito l’intreccio decisivo in ottica futura. Il georgiano è stato accostato anche alle big d’Europa, come Barcellona e Real Madrid, ma al momento non si conosce ancora la sua destinazione precisa. Nel frattempo Conte ha individuato già il sostituto in vista della prossima stagione.

L’esperto di calciomercato, Gerardo Fasano, ha sganciato una bomba di calciomercato ai microfoni di AreaNapoli.it svelando l’addio immediato di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano del Napoli viene sostituito sempre da Antonio Conte: anche contro il Venezia è stato richiamato in panchina dopo un errore da pochi metri dalla porta avversaria.

Al termine della stagione la storia d’amore con il Napoli terminerà: secondo Fasano l’indiziato numero uno a sostituirlo è Federico Chiesa pronto a tornare protagonista sotto la gestione di Antonio Conte. Una mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: per l’ex Juventus sono stati mesi difficili con il Liverpool. Ora è pronto a cambiare squadra ancora una volta per ritrovare il sorriso in maglia azzurra: l’allenatore del Napoli lo avrebbe già voluto in estate, ma ecco la strategia perfetta.

La dirigenza partenopea è pronta ad avere la meglio in ottica futura per allestire una rosa sempre più competitiva secondo le idee tattiche di Conte. Un progetto tecnico iniziato pochi mesi fa che sta iniziando ad avere successo in Serie A con l’immediato ritorno in Champions League.