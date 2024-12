Napoli, la decisione di David: svelata la nuova squadra

Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici in ottica futura. David è stato accostato anche agli azzurri, spunta la nuova squadra dell’attaccante canadese

Saranno giorni intensi per conoscere il futuro di Jonathan David. L’attaccante canadese è voglioso di una nuova sfida dopo la sua avventura in Francia con la maglia del Lille. Tutto può cambiare improvvisamente con la nuova svolta a sorpresa per quanto riguarda il suo futuro. Ecco la mossa a sorpresa del top club italiano: svelata la sua prossima squadra.

La dirigenza partenopea vuole ambire a grandi palcoscenici con il ritorno immediato in Champions League. Conte cercherà così di puntare subito in alto in vista della seconda parte di stagione. Spunta un nuovo duello a distanza con le big d’Europa per ingaggiare l’attaccante canadese del Lille Jonathan David. Un momento decisivo per conoscere così la sua prossima destinazione da urlo: ecco la mossa a sorpresa del top club europeo per anticipare anche il Napoli.

Napoli, la nuova destinazione di David: ecco dove giocherà

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ecco la verità in ottica futura per ambire a grandi risultati, ma ora il futuro di David sarà altrove. La big d’Europa è pronta a chiudere subito l’affare in vista di gennaio: spunta l’intreccio decisivo tutto da monitorare.

Una nuova destinazione per l’attaccante canadese del Lille, Jonathan David, che è pronto a firmare con una big d’Europa. Al termine della stagione lascerà il club francese a parametro zero: accostato anche al Napoli e alla Juventus, ora il Barcellona può avere la meglio per ingaggiarlo subito in vista del prossimo giugno.

All’età di 24 anni l’attaccante canadese è voglioso di nuove sfide avvincenti. David è uno degli attaccanti più famelici in ottica futura: il club blaugrana ha intenzione di avere la meglio per avere subito a disposizione il bomber canadese. La Juventus aveva pensato subito a lui per il post Vlahovic così come il Napoli per sostituire Osimhen: firmerà a parametro zero con il Barcellona.

Saranno giorni intensi per arrivare all’obiettivo finale per ad avere subito la meglio. Il club blaugrana è pronto così a continuare a far sognare i tifosi con un nuovo innesto di caratura internazionale. Il Napoli dovrà cercare così subito l’alternativa perfetta a Lukaku in vista dei prossimi mesi: Simeone è pronto a dire addio.