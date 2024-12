Napoli, arriva dal Genoa: Gasp beffa ADL

Il Napoli continua a pensare ai prossimi acquisti da realizzare nella sessione invernale di calciomercato. Spunta la beffa dell’Atalanta, può chiudere subito l’innesto a centrocampo

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva in ottica futura per nuovi colpi da regalare ad Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha intenzione di non mollare la presa proprio sul più bello cercando di allungare sulle dirette concorrenti. Ora ha intenzione di chiudere il girone d’andata alla grande con l’ultima sfida da disputare in casa della Fiorentina, poi si penserà subito al colpo a sorpresa. Ecco la mossa strategica di Gasperini per un nuovo innesto di qualità a centrocampo.

Un duello a distanza in campo e fuori. Si fa accesa anche la sfida sul fronte calciomercato per chiudere nuovi colpi suggestivi in ottica futura: spunta l’intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così all’ufficialità del nuovo colpo di mercato in casa Atalanta: il Napoli l’ha monitorato a lungo, ma Gasperini può avere la meglio in ottica futura.

Napoli, duello con l’Atalanta: Gasperini chiude l’affare

Saranno giorni intensi per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare in Serie A. Ecco l’idea in ottica futura per ambire a grandi palcoscenici con l’obiettivo di tornare subito in Champions League. Il ds Manna continua a pensare alla prossima stagione, ma ecco la mossa a sorpresa di Gasperini.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Frendrup è pronto a firmare il suo nuovo contratto con l’Atalanta. Gasperini vuole rinforzare la zona mediana con un nuovo innesto di sostanza: ecco la mossa a sorpresa del club bergamasco che ha offerto 18 milioni al Genoa. Al momento il club rossoblu non ha intenzione di cederlo, ma l’Atalanta non demorde dopo aver chiuso il 2024 al primo posto in classifica in attesa del recupero dell’Inter.

Il centrocampista classe 2001 è molto corteggiato dalle big della Serie A, ma ora è voglioso di una nuova avventura nel campionato italiano. Anche il Napoli lo aveva monitorato nelle ultime settimane per regalare un nuovo innesto a centrocampo: ecco la mossa a sorpresa.

Il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte per affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. Spunta la mossa a sorpresa di Gasperini per chiudere subito il colpo a centrocampo a gennaio, ma difficilmente si muoverà a gennaio pensando prima alla salvezza del Genoa.