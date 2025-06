Napoli, nuovo acquisto per 50MLN: ADL e Manna scatenati

Ci sono delle nuove notizie di calciomercato che svelano le mosse di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna che si stanno impegnando per rendere il Napoli una squadra sempre più forte.

Il club Campione d’Italia ha convinto l’allenatore Antonio Conte a restare e ora lui si aspetta dei colpi davvero importanti per questa stagione e per essere una squadra che ambisce sempre più in alto per il futuro. Perché adesso in casa Napoli le cose possono stravolgersi sempre di più da un momento all’altro considerando che c’è la volontà di andare a piazzare dei colpi importanti ancora.

Dopo aver già preso Marianucci e De Bruyne la società sta lavorando per accontentare il proprio allenatore completare la rosa il prima possibile e con colpi di alto livello. Ci sono ora altri due nomi che spuntano e che possono essere decisivi per capire come si muoverà il Napoli per Conte.

La volontà è quella di andare a mettere a segno dei nuovi acquisti per essere sempre più forte e attenzione a quella che può essere la scelta proprio della società che valuta ora dei nuovi arrivi anche nell’immediato. Perché c’è l’obiettivo di comprare dei nuovi attaccanti per migliorare in zona gol e occhio alle sorprese perché il calciomercato del Napoli è pronto a decollare.

Calciomercato Napoli: nuovi acquisti grazie a Manna e De Laurentiis

L’obiettivo è quello di essere una squadra sempre più forte per imporsi in Italia e ora anche in Europa visto che il Napoli tornerà in Champions League e farà la sua prima comparsa in quella che è la nuova edizione a classifica unica. Possibile svolta per quello che sarà un nuovo colpo.

Il nuovo acquisto del Napoli in attacco può arrivare grazie al presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna che sono completamente scatenati per far sognare i propri tifosi e far felice Conte.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports News ora la notizia è quella della volontà da parte del Napoli di investire 45 milioni di sterline – circa 50 milioni di euro – per un nuovo esterno d’attacco e può arrivare proprio uno tra Jack Grealish o Alejandro Garnacho.

Il Napoli vuole comprare ancora da Manchester, sponda City o United, il suo prossimo esterno d’attacco. Dopo l’arrivo di De Bruyne un altro grande talento può arrivare con Jack Grealish o Alejandro Garnacho in pole.