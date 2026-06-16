Napoli Gila, c’è l’accordo: cosa manca per chiudere l’affare

Napoli Gila, raggiunto l’accordo: la prima mossa per la nuova difesa entra nel vivo

Quanto può incidere un singolo tassello nella costruzione di una squadra destinata a cambiare pelle? È una domanda che accompagna ogni estate di mercato, soprattutto quando un club reduce da una stagione importante decide di intervenire con decisione per rafforzare i propri punti di forza.

In casa Napoli, il lavoro procede lontano dai riflettori ma con obiettivi ben definiti. La dirigenza azzurra sa che il prossimo campionato richiederà una rosa profonda e affidabile, capace di sostenere gli impegni nazionali e internazionali. Per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna sta concentrando gran parte delle proprie energie sul reparto arretrato, considerato uno dei settori prioritari da rinforzare in vista dell’inizio del ritiro di Dimaro.

Le strategie sono chiare: anticipare la concorrenza, evitare aste eccessive e consegnare a Massimiliano Allegri un gruppo già competitivo nelle prime settimane di preparazione. Una filosofia che il club ha adottato negli ultimi anni e che continua a rappresentare una linea guida nelle operazioni più delicate. E proprio seguendo questa traccia, nelle ultime ore è emerso un nome che sembra aver guadagnato una posizione di assoluto vantaggio nelle gerarchie del mercato azzurro.

Accordo trovato con Gila: il Napoli ha già incassato il sì del difensore

Il profilo individuato dal Napoli è quello di Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio che nelle ultime stagioni ha mostrato una crescita costante. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club partenopeo avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con l’entourage del giocatore, un passaggio che spesso rappresenta la parte più complessa nelle trattative moderne.

Il difensore avrebbe manifestato pieno gradimento per il trasferimento in azzurro. Sul tavolo ci sarebbe un importante adeguamento economico rispetto all’attuale contratto, con un accordo quinquennale fino al 2031 e uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 2,6 milioni di euro netti a stagione.

La sensazione è che il progetto tecnico presentato da Allegri e dalla società abbia convinto il giocatore. A 25 anni, infatti, Gila rappresenta un investimento in grado di garantire presente e futuro, una caratteristica particolarmente apprezzata dalla dirigenza di Aurelio De Laurentiis quando si tratta di programmare operazioni di medio-lungo termine.

La richiesta della Lazio resta alta: il nodo è la clausola con il Real Madrid

Se il capitolo relativo al calciatore sembra ormai ben indirizzato, la vera partita si gioca adesso tra i club. La Lazio, infatti, continua a valutare il cartellino di Mario Gila almeno 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli considera elevata rispetto ai parametri fissati per questa operazione.

Dietro la posizione di Claudio Lotito c’è anche una motivazione precisa. Il Real Madrid, club che ha cresciuto il difensore prima del trasferimento in biancoceleste, conserva infatti il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Un dettaglio che spinge inevitabilmente la società romana a cercare il massimo profitto possibile dalla cessione.

Da Castel Volturno filtra però la volontà di non superare determinati limiti economici. L’idea di Giovanni Manna sarebbe quella di presentare una proposta iniziale compresa tra i 15 e i 16 milioni di euro più bonus, provando poi a costruire una trattativa più articolata. Sullo sfondo resta anche la possibilità di inserire una contropartita tecnica gradita ai biancocelesti. Tra i nomi circolati nelle ultime ore figura quello di Beukema, ritenuto un profilo interessante per raccogliere l’eventuale eredità lasciata da Gila.

Al momento, invece, non trovano conferme le ipotesi che coinvolgono Lorenzo Lucca o Rafa Marin. La trattativa resta aperta e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive. Il sì del giocatore rappresenta una base importante, ma nel mercato moderno spesso è la distanza tra domanda e offerta a determinare il destino di un affare. Resta da capire se Napoli e Lazio riusciranno a trovare quel punto d’incontro che trasformerebbe una semplice idea di mercato nel primo grande rinforzo difensivo dell’era Allegri.