Napoli Gila, le cifre dell’affare: calciatore decisivo

Il Napoli lavora sul mercato e Gila può essere il primo colpo: le cifre dell’affare, con gli azzurri che hanno presentato una prima offerta

Quanto può incidere un singolo acquisto sugli equilibri di una squadra che vuole tornare a dominare? È una domanda che accompagna ogni estate di mercato, ma in casa Napoli sembra avere un peso particolare. Mentre i tifosi attendono l’ufficialità del nuovo corso targato Massimiliano Allegri, la dirigenza continua a lavorare sotto traccia per consegnare al tecnico una rosa capace di competere su tutti i fronti. Nelle ultime ore, infatti, si sta facendo sempre più insistente una pista che potrebbe diventare una delle operazioni più importanti dell’estate azzurra.

Non è un mistero che il club campione d’Italia stia cercando rinforzi nel reparto arretrato. Dopo stagioni vissute tra alti e bassi difensivi, l’obiettivo è costruire una retroguardia più solida e affidabile. Per questo motivo, Giovanni Manna sta concentrando le proprie attenzioni su un profilo che negli ultimi anni ha mostrato qualità, personalità e ampi margini di crescita. Un investimento che il Napoli considera strategico per il presente ma soprattutto per il futuro.

Napoli-Gila, la distanza resta ma la volontà del giocatore pesa

Il nome in cima alla lista è quello di Mario Gila. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe già presentato una prima proposta ufficiale alla Lazio da circa 15-16 milioni di euro più bonus. Una cifra importante, che però non sembra sufficiente per convincere il club biancoceleste a privarsi del difensore spagnolo.

La valutazione della Lazio resta sensibilmente più alta e proprio per questo motivo la trattativa si sta sviluppando su più fronti. Un elemento che potrebbe fare la differenza è la volontà dello stesso Gila, che avrebbe già comunicato al club capitolino il desiderio di intraprendere una nuova esperienza professionale all’ombra del Vesuvio. Quando un giocatore manifesta una posizione così chiara, spesso le dinamiche di mercato possono cambiare rapidamente.

Il difensore rappresenta perfettamente l’identikit richiesto da Allegri: giovane, già abituato alla Serie A e con caratteristiche ideali per guidare la crescita del reparto. Non sorprende quindi che il suo nome sia diventato una priorità assoluta nelle strategie del club partenopeo.

Le contropartite e il piano di Manna per sbloccare l’affare

Per ridurre la distanza economica tra domanda e offerta, il Napoli starebbe valutando formule alternative. Tra queste, l’inserimento di una contropartita tecnica che possa soddisfare le esigenze della Lazio. I profili considerati graditi ai biancocelesti sarebbero quelli di Rafa Marin, Sam Beukema e Lorenzo Lucca.

Si tratta di una soluzione che potrebbe permettere alle due società di trovare un punto d’incontro senza dover necessariamente aumentare l’esborso economico. In particolare, l’inserimento di giovani con prospettive interessanti potrebbe rappresentare una leva importante durante i prossimi colloqui. Non è la prima volta che operazioni di questo tipo consentono di superare ostacoli apparentemente insormontabili.

La sensazione è che la settimana in corso possa rivelarsi decisiva. Il Napoli vuole accelerare, Allegri aspetta rinforzi e la dirigenza sta cercando la formula giusta per chiudere un’operazione ritenuta fondamentale per il nuovo progetto tecnico. La domanda che accompagna queste ore di mercato è semplice: la volontà di Mario Gila basterà a spingere la trattativa verso il traguardo oppure servirà un ultimo sforzo per trasformare un obiettivo in realtà?