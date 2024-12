Napoli, colpo a centrocampo: intreccio con Conceicao

Il Napoli lo aveva seguito a lungo, ma ora è pronto a firmare in Serie A dopo l’annuncio di Conceicao. Ecco la nuova mossa a sorpresa dell’allenatore portoghese

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per un nuovo affare targato Conceicao. Il presidente De Laurentiis cercherà di avere la meglio a gennaio per nuovi innesti di qualità: ecco l’idea strategica con l’arrivo dell’allenatore portoghese Sergio Conceicao sulla panchina del Milan.

La dirigenza rossonera ha optato per l’esonero a fine anno di Fonseca: ormai lo spogliatoio del Milan non era più felice. Spunta la mossa a sorpresa in ottica futura: ecco la prima mossa strategica di calciomercato con il Napoli che lo aveva seguito a lungo. Il ds Manna non si fermerà nemmeno in questi giorni di fine dicembre per iniziare alla grande il nuovo anno. Nel 2025 Conte punterà al ritorno immediato in Champions League cullando il sogno chiamato Scudetto: tutto può cambiare improvvisamente per un nuovo obiettivo a centrocampo.

Napoli, beffa Milan: arriva subito dopo l’annuncio del portoghese

Il Napoli vuole continuare a mettere a segno colpi di livello internazionale. Spunta il nuovo intreccio di calciomercato per pensare a nuovi affari suggestivi: scopriamo tutta la verità.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, la stella dell’Al Nassr, Otavio, è pronto a cambiare squadra volando in Serie A. Il Milan potrebbe avere la meglio in attesa dell’annuncio ufficiale dell’allenatore portoghese Sergio Conceicao: la formula del trasferimento potrebbe esserci sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

I due si conoscono molto bene dopo l’avventura condivisa al Porto: anni di successi in patria, ma ora Otavio potrebbe vestire la maglia rossonera. Ecco la mossa strategica di Ibrahimovic e Moncada che hanno optato all’esonero di Fonseca al termine della stagione. Saranno settimane intense sul fronte calciomercato per nuovi colpi suggestivi: ecco la verità in vista di gennaio con un nuovo intreccio decisivo.

Il Milan dovrebbe così rinforzare la zona mediana con nuovi colpi di alto profilo: Otavio è protagonista in Arabia Saudita, ma risponderà subito positivamente in caso di chiamata di Conceicao. Saranno giorni intensi in casa rossonera dopo l’esonero di Fonseca: arriverà un altro portoghese per cambiare idee in campo e fuori. Una nuova scelta di Ibra e Moncada per riportare in alto il Milan dopo la delusione di Fonseca: il feeling tra le parti non è mai nato appieno.