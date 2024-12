Napoli, Neres sotto attacco: “Vince solo rimpalli”

David Neres è risultato decisivo anche ieri, propiziando con un pallone velenoso il gol di Raspadori. Nonostante questo, però, finisce pesantemente sotto attacco, sia per quanto riguarda le sue doti sia per quello che è il suo contributo ai risultati ottenuti dal Napoli fino a questo momento. Andiamo a vedere per quale motivo.

Siamo al cospetto di uno dei diversi colpi messi in atto in questa sessione di calciomercato estiva e che hanno avuto un impatto devastante sulla realtà partenopea. Insieme ad Alessandro Buongiorno, Scott McTominay ed anche Romelu Lukaku, David Neres è risultato sin da subito decisivo con le sue giocate ed ora sta addirittura mettendo in mostra miglioramenti.

Da quando ha avuto la possibilità di giocare con continuità con l’infortunio di Kvaratskhelia, ha deciso tutte le ultime tre partite. Autogol propiziato per il 2-1 del Napoli ad Udine, assist contro il Genoa ed assist anche ieri per il gol di Giacomo Raspadori. Nonostante questo, però, adesso l’ex Benfica ed Ajax finisce nel mirino della critica.

Il talento brasiliano finisce sotto attacco: critiche inattese

Quello che in carriera gli è sempre mancato, fino a questo momento, è sicuramente quella giusta continuità che serve per affermarsi a certi livelli. Le qualità tecniche e balistiche, però, non sono mai state in discussione. A Napoli, con un martello come Antonio Conte in panchina, può arrivare finalmente alla sua definitiva maturazione.

Non è di questo avviso, però, Enrico Fedele. Il noto opinionista ed ex dirigente sportivo, infatti, in una intervista concessa ai microfoni di Radio Marte, ha sottolineato come effettivamente David Neres sia un ottimo giocatore capace di spaccare le partite, ma ha pure ribadito che Kvaratskhelia sia di un altro livello, anche perché dà più copertura.

David Neres nel mirino della critica: “Vince solo rimpalli”

Analizzando la prestazione del brasiliano, ha ribadito che quello per Raspadori non è un assist ma un cross sbagliato, vista la deviazione decisiva del difensore. Inoltre, anche sui dribbling di cui si è reso protagonista ha avuto da ridire.

Dal suo punto di vista, infatti, ha avuto sei rimpalli ed è troppo prevedibile per gli avversari, dal momento che fa sempre la stessa cosa. Kvaratskhelia, per esempio, a differenza di David Neres, recupera troppo e parte venti metri più indietro. In questo modo dà più copertura, mentre il brasiliano ieri ha fatto un solo rientro.