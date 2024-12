Calciomercato: Retegui pronto a firmare, colpo per il titolo

In sede di calciomercato arriva la notizia che può avere delle ripercussioni immediate anche sulla lotta per lo Scudetto in Serie A. Mateo Retegui, bomber dell’Atalanta e capocannoniere, a pari merito con Thuram, della Serie A, può salutare ed essere lui il colpo per puntare al titolo. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto di quella che è stata la vera e propria rivelazione di questa prima parte di stagione in Serie A come calciatore. Arrivato all’Atalanta in maniera quasi casuale, dal momento che il suo acquisto è stato legato al brutto infortunio subito da Scamacca, si è subito preso la titolarità ed ha iniziato a segnare con un ritmo davvero impressionante.

Le sue prestazioni, ovviamente, non sono passate inosservate e tante realtà di Serie A, compreso il Napoli, stanno seguendo con interesse la sua traiettoria, pronti a partire all’assalto laddove si dovessero creare i presupposti. In tal senso, per Retegui arriva un affondo deciso dal momento che è l’obiettivo indicato per tornare grandi.

L’ex Genoa può già salutare l’Atalanta: le ultime notizie

Siamo al cospetto di un centravanti completo, dal momento che in area di rigore è letale ma che sa anche come manovrare e come fare la differenza anche nella manovra con i compagni. In tal senso, il lavoro fatto da Gian Piero Gasperini è evidente e notevole, dal momento che lo ha plasmato su quelle che sono le sue esigenze tattiche.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, noto giornalista turco ed esperto di calciomercato, oltre all’Aston Villa anche l’Arsenal è pronto a partire all’assalto di Mateo Retegui per regalare le sue prestazioni a Mikel Arteta. L’obiettivo dei Gunners, infatti, è quello di prendere un centravanti per permettere alla squadra di provare almeno ad accorciare sul Liverpool.

Retegui colpo per il titolo: cifre da capogiro per questo affare

Al momento, infatti, i Gunners hanno un ritardo di 9 punti sul Liverpool capolista e devono superare anche il Nottingham Forest dei miracoli. In tal senso, serve una impresa ad Arteta e non può far a meno di un vero bomber. Ancor di più dopo il KO di Saka.

Per Retegui in stagione sono già arrivati 12 gol e l’Atalanta potrebbe lasciarlo partire per una cifra che si aggira intorno ai 55 milioni di euro. Si attendono sviluppi sulle volontà dell’Arsenal.