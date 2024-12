Colpo a zero, arriva dalla Premier: Milan beffato

I partenopei stanno iniziando a guardare con attenzione anche al futuro e si potrebbe chiudere un colpo dalla Premier: ecco i dettagli

È un Napoli che inizia ad essere molto attivo sul calciomercato. Manna in queste settimane sta pensando come rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione, ma a Castel Volturno si dà uno sguardo anche al futuro e alla prossima annata. Secondo le ultime informazioni che arrivano dall’Inghilterra, i partenopei avrebbero messo nel mirino un giocatore in scadenza della Premier League.

Il contratto, nonostante ormai sia una bandiera del club, non sarà rinnovato e per questo motivo il Napoli ragiona sulla possibilità di piazzare questo colpo di calciomercato a zero e anticipare diverse concorrenti tra cui il Milan. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se ci potrà essere una svolta o no in questa trattativa. Naturalmente è solo uno dei tanti nomi vagliati dalla società e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Napoli: occhi in Premier, i dettagli

Il Napoli pensa come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. L’idea da parte del tecnico è quello di avere una rosa molto ampia soprattutto a partire dalla prossima stagione quando ci sarà anche la Champions League. Per questo motivo non sono da escludere dei colpi a sorpresa e di giocatori che magari non entusiasmano il tifo.

Uno di questi potrebbe essere Chris Wood, in scadenza con il Nottingham Forest. L’attaccante classe 1991 vorrebbe provare una esperienza diversa a partire dalla prossima stagione e il calciomercato estivo potrebbe essere l’occasione per magari accettare la proposta del Napoli. Al momento è solo una ipotesi visto che non ci sono delle trattative in corso. Il suo entourage è al lavoro per trovare la soluzione e si è pronti a sondare il terreno con i partenopei.

Una trattativa non semplice da portare a termine vista anche la concorrenza (Milan in pole position). Ma Wood si candida ad essere quell’attaccante di riserva destinato a dare una mano importante al Napoli. Bisognerà capire se questa ipotesi di calciomercato diventerà realtà oppure no.

Mercato Napoli: idea Wood per l’attacco

