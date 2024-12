Dal Napoli all’Inter: affare in Serie A, rinforzo low cost

Napoli e Inter continuano a guardare con attenzione ad un calciatore di Serie A. Possibile una operazione low cost per rinforzare la rosa

Napoli e Inter si sfidano sul campo, ma anche sul calciomercato. Le due squadre hanno diversi obiettivi comuni ed ora si sta ragionando su come muoversi. In particolare, secondo quanto riferito da cm.com, c’è una operazione che stuzzica molto i club e non è da escludere che si possa fare un tentativo nelle prossime settimane per capire eventualmente la fattibilità di questo colpo. Siamo attualmente nel campo delle ipotesi anche se ben presto si potrebbe entrare nel vivo.

Il giocatore ormai non rientra più nei piani del suo club e per questo motivo c’è la possibilità che si trasferisca in questo calciomercato invernale. I ragionamenti sono in corso e presto si proverà a sondare il terreno per capire la fattibilità di una operazione da subito. Oppure alla fine bisognerà aspettare il termine della stagione. Una ipotesi da non escludere a priori.

Calciomercato: sfida Napoli-Inter, i dettagli

Napoli e Inter sono pronti a sfidarsi sul calciomercato. I partenopei vogliono in futuro essere una rivale sul campo dei nerazzurri e per farlo devono rinforzare la rosa e magari soffiare degli obiettivi proprio a Marotta. E per questo motivo Manna starebbe ragionando sulla possibilità di chiudere l’operazione ancora prima del club meneghino.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli starebbe ragionando sulla possibilità di prendere Pellegrini in questo calciomercato a prescindere dall’addio di Raspadori. Il centrocampista della Roma piace molto all’Inter e i nerazzurri sarebbero già al lavoro per la prossima stagione. Questo lascia un piccolo spiraglio aperto ai partenopei, ma serve comunque accelerare visto che da parte di Marotta c’è la volontà di trovare l’accordo con il centrocampista e rinviare il discorso in estate ad un anno dalla scadenza del contratto.

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Pellegrini è pronto a dire addio alla Roma. Il Napoli e l’Inter ci pensano anche in sessioni di calciomercato differenti. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si potrà evolvere la situazione.

Mercato Napoli: Pellegrini resta un obiettivo

Lorenzo Pellegrini resta un obiettivo di calciomercato del Napoli. I partenopei starebbero ragionando sulla possibilità di chiudere l’operazione a prescindere da Raspadori per anticipare l’Inter e dare ad Antonio Conte un rinforzo importante e sfidare i nerazzurri in questa lotta Scudetto.