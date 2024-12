Napoli: blitz per Raspadori, anticipate Juve e Roma

Nonostante il gol al Venezia, il futuro di Jack potrebbe essere lontano dai colori azzurri. Un club potrebbe anticipare la Juventus e la Roma

Il gol contro il Venezia è l’ultimo di Raspadori con la maglia del Napoli? È una possibilità. Conte in più di un’occasione ha confermato la sua intenzione di puntare su di lui anche in un ruolo assolutamente diverso. Una scelta che potrebbe non convincere l’ex Sassuolo. Abbiamo visto che quando è vicino alla porta riesce ad essere decisivo e per questo motivo il suo addio non è assolutamente da escludere. Per il momento Manna sta aspettando di capire come si muoveranno le altre squadre e anche la volontà del calciatore prima di prendere decisioni definitive.

Intanto, però, una squadra sembra essere pronta a fare sul serio. Stando alle ultime indiscrezioni, un club avrebbe già presentato una proposta ufficiale per Raspadori in ottica calciomercato invernale. Una trattativa non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma il tentativo è stato fatto e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se l’operazione potrà sbloccarsi oppure no.

Calciomercato Napoli: addio Raspadori, una squadra ci prova

Il futuro di Raspadori è pronto ad essere lontano da Napoli. Una big sarebbe intenzionata a fare sul serio per arrivare al giocatore partenopeo e si potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane. Per il momento si può parlare di una operazione nella fase embrionale, ma l’obiettivo del club è quello di provare a chiudere per consentire al tecnico di avere un rinforzo importante come l’ex Sassuolo.

Stando a quanto riferito dal giornalista turco Yakup Cinar, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Raspadori per il calciomercato invernale. I turchi, che vogliono ripetere una nuova operazione alla Osimhen, si sarebbero già mossi in prima persona presentando l’offerta ufficiale ai partenopei. Per il momento la strada non è ancora decollata per diversi motivi, ma non è da escludere che presto si possa entrare nel vivo.

L’obiettivo di Raspadori è sicuramente quello di giocare con continuità e alzare il livello delle sue prestazioni. La sua speranza è restare in Serie A, ma una esperienza all’estero durante il calciomercato invernale non è da escludere. E la presenza di Osimhen potrebbe convincerlo a firmare per il Galatasaray.

