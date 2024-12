Asse Napoli-Roma: niente Pellegrini, altro giocatore da Conte

L’asse tra Napoli e Roma è sempre più caldo. Pellegrini si allontana, ma c’è un altro giocatore che potrebbe finire ai partenopei

La Roma non molla Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo è il primo obiettivo di Ranieri e i giallorossi insistono per arrivare ad una definizione dell’affare. Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, la pista Pellegrini diventa sempre più complicata. Il centrocampista non ha intenzione di accettare il trasferimento in prestito e l’ingaggio del giocatore è molto più alto rispetto ai parametri degli azzurri.

Napoli e Roma, però, potrebbero intavolare un’altra trattativa. Ci sono diversi giocatori nel mirino di Conte e i giallorossi non hanno intenzione di chiudere questo asse di calciomercato. Sono in corso tutte le riflessioni del caso per trovare la giusta soluzione e accontentare i tecnici. Ad oggi la certezza è che i contatti sono in corso ormai da tempo e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: affare con la Roma, i dettagli

Roma e Napoli continuano a trattare con insistenza il possibile scambio tra Pellegrini e Raspadori. Ma vedere il capitano giallorosso in azzurro è molto complicato per diversi motivi (a partire dall’ingaggio). Per questo motivo si sta ragionando anche sulla possibilità di inserire nell’affare un altro calciatore. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi, ma il giocatore piace molto a Conte e non è da escludere un tentativo.

Le ultime indiscrezioni parlano della possibilità di vedere Cristante con la maglia del Napoli in questo calciomercato. Il centrocampista, che piace anche al Milan, non rientra nei piani di Ranieri e rappresenta forse il giocatore che manca ai partenopei sulla linea mediana. Conte ci spera e lo aspetta. I ragionamenti sono in corso e presto si potrebbe arrivare all’ormai tanto attesa fumata bianca.

Ad oggi la pista Cristante sembra essere quella più semplice da raggiungere rispetto a Pellegrini nell’affare Raspadori. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo nel prossimo calciomercato se si potrà tutto trasformarsi in realtà oppure si troverà una soluzione differente rispetto a quella attuale.

Mercato Napoli: Cristante o Pellegrini per Raspadori

Cristante o Pellegrini in cambio di Raspadori: è questa la trattativa che Roma e Napoli sono pronti ad impostare nel prossimo calciomercato. Le scelte spetteranno alle due società e ai calciatori. Ma l’asse è molto caldo e presto sono attese delle novità in questo senso.