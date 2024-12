Calciomercato: Dragusin sbarca in Serie A, trattativa lampo e firma

In maniera del tutto inattesa, a lungo inseguito anche dal Napoli, Radu Dragusin può seriamente salutare il Tottenham e far rientro in Serie A. La trattativa spiazza tutti e rappresenta un colpo di scena non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il calciomercato come è noto rappresenta una sorta di miniera d’oro di sorprese, dal momento che i colpi di scena sono praticamente sempre all’ordine del giorno. Inoltre, come spesso succede, anche in questo caso per gennaio ci sono pochi soldi in giro e questo implica che molti dirigenti si devono ingegnare per cercare di accontentare i propri tecnici.

In tal senso, sono diverse le realtà del nostro campionato che sono alla ricerca di un difensore centrale ed ora arriva una svolta non di poco che vede al centro Radu Dragusin. L’ex centrale del Genoa e della Juventus, a lungo anche nel mirino del Napoli, è pronto a sbarcare in Serie A ed arriva in tal senso una trattativa lampo che può portare alla firma.

L’ex Genoa e Juventus è pronto a salutare il Tottenham

Come è noto, gli azzurri, dopo averlo visto sfumare nella passata stagione, ci hanno riprovato in estate per lui e sono tornati a sondarlo per questo inverno, ma ogni velleità è scomparsa davanti alle richieste del Tottenham. Che fino a questo momento non aveva mai aperto alla possibilità di lasciar partire il difensore rumeno con la formula del prestito.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sta provando a cedere Lucas Martinex Quarta al River Plate e per sostituirlo il primo nome della lista è proprio quello di Radu Dragusin. Si tratta di una svolta molto importante e di una pista che può diventare interessante, soprattutto perché i toscani hanno liquidità e ne avranno ancor di più con l’addio dell’argentino.

Dragusin torna in Serie A: trattativa che spiazza tutti

Come spiegato dal noto quotidiano sportivo, però, si tratta di una pista tutt’altro che facile. Dragusin, infatti, di recente ha trovato spazio con il Tottenham e questo rende difficile immaginare che gli Spurs possano lasciarlo andare per meno di 30 milioni.

Una cifra, questa, a cui la Fiorentina in maniera inevitabile farebbe tanta fatica ad avvicinarsi. Per questo, a meno che non ci sia una apertura che possa portare ad una operazione lampo per la firma, la strada è in salita.