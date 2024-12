Mercato Napoli, nome nuovo dall’Olanda: affare low cost per Conte

Mercato Napoli, emerge un nome nuovo dall’Olanda che può essere davvero la soluzione ideale per il club, per ragioni sia tecniche che economiche. Si tratta di un profilo di grande esperienza e che accetterebbe il ruolo che ha in mente l’allenatore Antonio Conte per lui. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri sanno che in questa sessione di gennaio la priorità in senso assoluto fissata dalla dirigenza, dopo le spese ai limiti del folle fatte in estate, è quella di provare a contenere le uscite. Serve risparmiare ed aspettare che la cessione di Osimhen faccia prendere fiato alle casse, provate dopo questi enormi sforzi fatti per accontentare Conte.

Nonostante questo, però, è impensabile restare a guardare, dal momento che la squadra è in lotta per lo Scudetto e deve consolidare la propria posizione tra le prime 4 della classe con una concorrenza che fa tremare i polsi come si suol dire in questi casi. In tal senso, adesso emerge un nome nuovo dall’Olanda che può essere la soluzione perfetta per tutti. Sia in termini tecnici che economici.

Mercato Napoli, nome nuovo dall’Olanda per Conte

L’Olanda, ed in particolar modo l’Eredivisie, è da sempre un campionato molto interessante, dal momento che ci sono molti talenti che hanno spesso dei costi contenuti. In tal senso, adesso il Napoli si concentra proprio lì per il suo mercato di gennaio, dal momento che emerge un nome nuovo che può essere molto gradito ad Antonio Conte.

Stando a quanto raccontato da Repubblica nella sua edizione napoletana, il Napoli sta pensando per puntellare la linea di difesa a Daniele Rugani, ex Juventus ed attualmente in forza all’Ajax. Sotto Farioli il difensore centrale sta trovando poco spazio. E si tratta di una soluzione che può tornare estremamente comoda, come si suol dire, per gli azzurri.

Il rinforzo in difesa può arrivare dall’Olanda: occhi ancora in casa Ajax

Conosce già molto bene, come è normale che sia, il campionato italiano e non avrebbe pretese di essere titolare sin da subito. All’Ajax, inoltre, Rugani non sta giocando con la necessaria continuità e potrebbe essere anche una opzione a basso costo. Elemento che in casa Napoli non può non avere un certo peso allo stato attuale delle cose.