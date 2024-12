Napoli, Conte stravolge l’attacco: scelta a sorpresa di formazione

In vista del prossimo impegno del Napoli, Antonio Conte è pronto a sorprendere tutti e, complice l’assenza di Matteo Politano, cambia radicalmente il volto dell’attacco azzurro. La scelta di formazione spiazza tutti e lascia di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Si sta per concludere questo 2024 che ha avuto due volti molto differenti. Nella prima parte per il Napoli è stato un incubo che si è concluso solo con il triplice fischio dell’ultima partita della stagione 2023/2024. Nella seconda parte, invece, è partita la rivoluzione targata Antonio Conte che ha riportato ai piani alti, anzi altissimi, questo club.

Il secondo posto è lì a certificare quanto di buono è stato fatto dal tecnico ex Juventus e Chelsea, tra le altre, e dal suo staff. Adesso, però, con l’Atalanta distante soltanto due punti, serve non smettere di correre, già dalla gara contro il Venezia. Ed in tal senso adesso l’allenatore del Napoli è pronto ad una scelta forte, stravolgendo il reparto avanzato.

Il tecnico ex Juventus è pronto a cambiare ancora

Se Khvicha Kvaratskhelia, infatti, è pienamente recuperato e si gioca una maglia da titolare con David Neres, è di ieri la notizia dell’attacco influenzale con il quale sta facendo i conti Matteo Politano. E che potrebbe seriamente tenerlo fuori per la sfida contro il Venezia che chiude questo 2024. E proprio per questo potrebbero esserci sorprese.

Fino a questo momento, infatti, al posto di Politano, nei pochi spezzoni in cui non ha giocato o contro il Lecce in cui è partito dalla panchina, ha sempre giocato Ngonge. Adesso, stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, Conte sta seriamente valutando l’ipotesi di lanciare dal primo minuto David Neres a destra, con Kvaratskhelia dall’altra parte.

Conte sorprende tutti: probabili formazioni Napoli-Venezia

Davanti a Meret ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mathias Olivera, con Anguissa e McTominay ai lati di Lobotka e Lukaku riferimento offensivo.

Sarà invece 3-4-2-1 per il Venezia di Eusebio Di Francesco, che davanti si affiderà alla coppia Busio ed Oristanio per cercare di dare rifornimenti e chance di segnare a Pohjanpalo. Attenzione sulle fasce alla spinta di Zampano e di Ellertsson, che possono diventare due spine nel fianco.