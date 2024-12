Mercato Napoli, colpo ad effetto per Conte: Folorunsho sacrificato

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano ed ora a sorpresa lavorano ad un colpo ad effetto da consegnare nelle mani di Antonio Conte. La pedina di scambio, in tal senso, sarà Folorunsho, pronto dunque a salutare il gruppo dei partenopei per iniziare con una nuova avventura molto affascinante. Andiamo a vedere le ultime.

Gli azzurri sono alla ricerca dei rinforzi giusti da cercare tra gennaio e l’estate ed in tal senso è fondamentale avere le idee chiare, come si suol dire. Se l’improvvisazione è una arte comunque da conoscere e fondamentale, serve sempre programmare in prospettiva futura. In tal senso, si cercano soluzioni che possano accontentare la parte economica e quella tecnica.

Non si può aspettare e stare a guardare, però, anche per quanto riguarda le cessioni di calciatori che sono ai margini del progetto di Antonio Conte. Uno di questi è proprio Folorunsho, che può salutare e diventare una interessante pedina di scambio per regalare a questo Napoli un grande colpo in entrata. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Mercato Napoli, altro innesto deciso per Conte: le ultime

Il centrocampista ex Hellas Verona in questa stagione ha fin qui giocato con il contagocce, ma l’annata era iniziata malissimo con la rottura con il tecnico. Folorunsho è stato poi integrato, ma l’arrivo di Scott McTominay gli ha lasciato davvero pochissimo spazio. Adesso, in maniera inattesa, può salutare già a gennaio. Andiamo a vedere perché.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, infatti, Folorunsho è finito nel mirino del Torino, che per gennaio cerca un giocatore con le sue caratteristiche. L’idea del Napoli è quella di mandarlo a giocare in prestito ed in tal senso proprio con i granata può venir fuori una sorta di scambio a lungo termine molto interessante.

Napoli, Folorunsho pedina di scambio: nuova soluzione per Conte

A parlare di questa suggestione è proprio “Il Mattino“, che spiega come il Napoli cedendo Folorunsho in prestito fino a giugno al Torino si potrebbe regalare una sorta di opzione per l’estate per uno dei grandi obiettivi di Conte.

Si tratta di Samuele Ricci, che quest’anno è arrivato alla sua consacrazione tanto in maglia granata quanto con quella della Nazionale italiana. Si attendono sviluppi in tal senso, ma è una pista sicuramente affascinante.